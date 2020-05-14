У понеділок відбулася найяскравіша прем’єра цієї весни! Серіал «Папаньки»-2 уже встиг закохати в себе тисячі українців! Нагадаємо, що 2 сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що станеться в 9 і 10 серіях — читайте просто зараз!

Микита намагається бути справжнім начальником — строгим і справедливим! І все було б добре, але раптом він розуміє, що на роботі хтось зливає всю інформацію конкурентам. Чималим ударом стають і сімейні проблеми. Саша дедалі більше прикипає серцем до Шурика, а Єгор не втрачає надії поліпшити фінансове становище. Та попри будь-які негаразди любов і дружба допомагають героям подолати все.

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик, Євген Гашенко, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Вікторія Булітко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова та ін.

Video: «Папаньки»-2: що станеться в 9 і 10 серіях (анонс) Серіал Папаньки - 9, 10 серії на сайті СТБ вже 14.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Папаньки

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