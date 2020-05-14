Сьогодні, 14 травня, солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко народила чоловікові – музиканту та продюсеру Євгену Філатову – первістка. Про довгоочікуване поповнення в родині артистка та її чоловік повідомили в соціальних мережах. Але якої статі дитина популярних українських музикантів? Читайте просто зараз!

Харизматична українська співачка ONUKA народила члену журі Нацвідбору на Євробачення-2019 Євгену Філатову сина! Цією радісною новиною новоспечені мама і тато поділилися на своїх офіційних сторінках в Instagram. ONUKA опублікувала чорно-біле фото, на якому вона ще вагітна позує з чоловіком і домашнім улюбленцем – собакою Піф Піфом. У підписі до фото співачка лаконічно зазначила: «Сьогодні нас вже четверо!»

У соціальних мережах співачка Ната Жижченко під псевдонімом ONUKA ретельно приховувала свою вагітність. На фотографіях артистки до сьогодні не було жодного натяку на те, що пара чекає дитину. Тому для фанатів музичної сім’ї ця новина стала справді радісною!

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