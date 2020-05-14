Навесні завжди хочеться виглядати свіжо і особливо яскраво. Манікюр — одна з важливих деталей жіночого образу, яка з року в рік диктує нові тренди. Як нафарбувати нігті? Який тон підібрати? Дотримуватися незвичайних кольорів або зберігати натуральність? Читайте в матеріалі докладніше про манікюр на весну 2020 року — і дізнайтеся тренди модного весняного манікюру.

Цієї весни варто обирати кольори, максимально наближені до натуральних відтінків. І це стосується не тільки макіяжу, образів, а й манікюру. Постарайтеся відійти від неонових і яскравих кольорів, які можуть показати вас не у найкращому світлі.

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Відтінок натурального лаку може варіюватися ближче до рожевого, персикового або карамельного. Такі кольори візуально подовжать ваші пальці і зроблять руки витонченими та елегантними.

Форму слід обирати за типом своєї нігтьової пластини, однак пам’ятайте про помірну довжину. Все повинно виглядати строго, гармонійно і так, немов ваші ручки щойно із салону Попелюшки. Уникайте гострих довгих форм, які також покинули трендові позиції.

Аби спростити розуміння того, що зараз модно, уявіть класичний французький манікюр. Відмовтеся від білої лінії і залиште на своїх ручках лише базовий відтінок, який можна закріпити перламутровою пудрою або дрібним глітером.

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