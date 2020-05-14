Сьогодні, 14 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 15 і 16 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться у 15 і 16 серіях — читайте просто зараз!

У п’ятнадцятій серії зі столиці приїжджає полковник Онисимов — колишній товариш Амосова. Йому доручено розслідувати справу фальшивомонетника з Ровенська. Напередодні Нового року в торгових точках міста відбувається вкидання підроблених грошей, а в одному з дитячих будинків у цей самий час з’являються нові іграшки. Хто ховається за маскою Робін Гуда, — і мають з’ясувати Амосов з Вороб’яшкіною.

У шістнадцятій серії у брата місцевого мера Крупова викрадають улюбленого собаку. Крім пуделя Альберта бізнесменові не дорогі ні дружина, ні син. Герої мимоволі стануть учасниками сімейної драми, в якій знайдеться роль для самого мера. У той самий день Вороб’яшкіна раптово втрачає зір, і щоб повернути його, Олена мусить пройти випробування, які підтверджують її особливе покликання…

Video: «Майор і магія»: що станеться в 15 і 16 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 15, 16 серії на сайті СТБ вже 14.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

Більше на тему: «Майор і магія»: що станеться в 13 і 14 серіях (анонс)

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ