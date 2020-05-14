З 12 травня в Україні почалася перша хвиля ослаблення карантину. Це означає, що кияни й гості столиці можуть прогулятися парками й відвідати деякі літні майданчики. Куди ще можна піти в Києві з дітьми після пом’якшення карантину? Про це читайте в нашому матеріалі.

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Парки та зони відпочинку Києва та області

ВДНГ

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) вже почав свою роботу. Щоправда, відвідувачам доведеться звикнути до деяких змін. Поки що відкрили тільки паркові локації, причому з обмеженнями. Працюють відкриті майданчики, однак для їх відвідування потрібно дотримуватися соціальної дистанції. Уже зараз гості парку можуть скористатися велопрокатом і прокатом роликів, відвідати контактний зоопарк, трек керованих автомоделей, кінний клуб, а також відкритий майданчик для дозвілля Пікнік Сад. Готується до відкриття виставка просто неба «Живі дракони і чарівні дерева», експонатами якої стануть 20 анімованих драконів і фентезійні декорації.

Адреса: Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Парк «Київська Русь»

Пориньте разом зі своїми дітьми в атмосферу Стародавнього Києва V-XIII століть. У будь-яку пору року в парку знайдуться різноманітні розваги для всієї родини. Ви зустрінетеся з середньовічними лицарями, на власні очі побачите змагання на конях, стрільбу з лука та незабутньо проведете час.

Адреса: Київська обл., с. Копачів.

Парк «Наталка»

Якщо ви хочете помилуватися краєвидами Дніпра і прогулятися сучасним парком, то вам сюди. Починайте свою прогулянку від набережної й поступово просувайтеся в бік парку. На вас чекають сучасні дитячі майданчики, майданчики для дітей з особливими потребами, баскетбольний майданчик, велодоріжки і багато іншого краси. Це ідеальний варіант для тихої сімейної прогулянки на свіжому повітрі. Тільки не забудьте про маски і дезінфектори. Без них зараз нікуди.

Адреса: Київ, Оболонська набережна

«Добропарк»

Унікальний парк «Добропарк» уже почав свою роботу. Чудове місце, щоб відпочити від міста і відволіктися на природі. Там обіцяють відкрити дитячий парк динозаврів. А ще вже цієї весни кияни змогли насолодитися красивими тюльпанами, яких у парку налічується понад мільйон.

Адреса: Київська обл., с. Мотижин

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Парк «Київ у мініатюрі»

Відвідайте разом зі своїми дітьми унікальний музей і відчуйте себе справжнім Гуллівером. У парку розміщені експонати, які є точними копіями великих столичних будівель в масштабі 1:33! Тому якщо вам набрид міський шум і з’явилося нестримне бажання побувати на природі, вирушайте в парк «Київ у мініатюрі».

Адреса: Київ, проспект Броварський, 9-В.

Музей під відкритим небом «Пирогів»

Музей національної архітектури та побуту — це можливість пройтися найцікавішими куточками України за один день. Це своєрідна open air експозиція етнографічних районів країни, де експонати розташовані не в павільйонах, а просто неба, що робить музей дуже привабливим для туристів з усіх куточків світу.

Адреса: Київ, вул. Академіка Тронька

Літні майданчики Києва з найкращими краєвидами

«Bassano»

Літня тераса ресторану «Bassano» з краєвидом на Миколаївський костел вважається однією з найбільш мальовничих у Києві. Це прекрасне місце для того, щоб відпочити і набратися сил. Меню складається з класичних та авторських середземноморських страв і оновлюється щосезону. Гордість ресторану — винна карта, яка налічує близько 200 вин, багато з яких не знайти більше ніде в Україні. А для дітей кухарі ресторану приготують смачні страви, перед якими не встоїть навіть найвибагливіший малюк.

Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська, 100

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Guramma Modern Asia,

Ресторан Guramma Modern Asia розташований в історичному центрі Києва, неподалік від Києво-Печерської лаври. Відкрита напівкругла тераса дасть вам змогу насолодитися мальовничим краєвидом схилів Дніпра, бань Лаври і пейзажами великого міста, що потопає в зелені. Якщо ви віддаєте перевагу авторським стравам Азії, відомим маркам шампанського і вина, тоді вам точно потрібно відвідати це місце.

Адреса: Київ, Дніпровський узвіз, 1

«Смородина»

Літні тераси ресторану «Смородина» на Русанівці — прекрасне місце для відпочинку в колі друзів. Ви зможете насолодитися свіжим повітрям, природою і відмінним меню. На вас чекають найпопулярніші страви різних кухонь світу, а головне — велика кількість м’ясної смакоти з мангалу та хосперу. Також за бажанням можна замовити коктейлі або освіжаючі напої.

Адреса: Київ, Русанівська набережна, 7

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Alaska

Ресторан Alaska Kyiv — місце, куди можна втекти від рутини і суєти. Тут усі охочі можуть поринути в атмосферу легкості серед живих квітів, у тіні крон могутніх дерев. Це ідеальний тихий весняний вечір на відкритій терасі з живою музикою і келихом просекко… Якщо вам подобається таке дозвілля — значить, вам сюди! А улюблені страви з крабів та інших морепродуктів стануть чудовим доповненням вечора.

Адреса: Київ, вул. Січових Стрільців, 20

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