Гороскоп на 15 травня 2020 року пророкує легкий і позитивний день. Зірки обіцяють усім знакам зодіаку якісний відпочинок. А головне, рекомендують не починати нових справ. Що чекає саме на ваш знак — читайте в гороскопі на 15 травня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овни пережили важкий тиждень. Зірки радять повністю присвятити цю п’ятницю собі. Чудовим варіантом відпочинку буде онлайн-шопінг.

Телець

Тельцям потрібні нові враження. Зараз ви їх зможете отримати, переглянувши старі фільми. Пошукайте список легендарних кінострічок, щоб зарядитися іншим настроєм і емоціями.

Близнюки

Зірки радять вам не квапити події. Спробуйте розслабитися і просто плисти за течією.

Рак

Ракам варто взятися за вивчення свого тіла. Спробуйте потренуватися за новою методикою або приготувати щось на обід і вечерю за меню для розвантаження організму.

Лев

Левам зірки радять зберігати спокій у будь-якій ситуації. Хай би там що трапилося, знайте: краще уникнути конфлікту, ніж його загладжувати.

Діва

До Дів сьогодні завітає муза. Час згадати давно занедбані таланти і зайнятися творчістю.

Терези

На вас чекає легкий і позитивний день. Хоч би за що ви взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти вам знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.

Стрілець

Вам потрібно припинити думати про минуле. Важливо не те, чого вже не змінити, а те, що створює наше майбутнє.

Козеріг

Козерогам зірки обіцяють сприятливий день в особистому житті. Сьогодні ви сміливо можете обговорити всі старі проблеми, які досі не вирішені.

Водолій

Робота забирає весь ваш час. Спробуйте натиснути на гальма і подарувати своїй родині турботу, увагу.

Риби

Рибам зірки радять помріяти. Це гарна релаксаційна вправа і можливість розширити свій кругозір. Якщо ви не мрійник, то займіться плануванням.