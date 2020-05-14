Очима психолога: Дмитро Карпачов в онлайн пост-шоу проєкту «Холостяк»-10

У 10 випуску романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 чотири учасниці познайомили Макса зі своїми родинами. Про значущість цього етапу в стосунках Григорій Решетник розпитав експерта і ведучого психологічного реаліті «Супермама» Дмитра Карпачова в онлайн пост-шоу проєкту. Гість ефіру поділився думкою, як потрібно ставитися до етапу представлення своєї другої половинки рідним і чому ця зустріч повинна мати суто формальний характер.

Роль батьків у стосунках

Вважаю неправильним переоцінювати роль батьків у стосунках. Безумовно, познайомитися з рідними другої половинки потрібно, але мені не до кінця зрозуміло, чому цьому надають такого великого значення. Якщо ми ставимося надсерйозно до цього знайомства, то припускаємо, що дорослі люди, тобто батьки обраниці або обранця, якось впливатимуть на майбутню сім’ю. Але ж це не так. Від початку потрібно будувати взаємини окремо від батьків. І знайомство з матір’ю та батьком повинно мати суто формальний характер.

Надмірна увага до знайомства з рідними — реальна проблема. Думаю, ця історія пішла з тих давніх часів, коли діти повністю залежали від рідних. І навіть стаючи дорослими, заводячи свої сім’ї, вони все одно жили за рахунок батьків. Це неправильно, бо, якщо ти не здатний подбати про свою майбутню сім’ю без допомоги батьків, немає сенсу її створювати.

Головне, щоб чоловік і жінка подобалися і підходили одне одному. А імпонує обранець чи обраниця матері або батьку — це питання другорядне.

Багато матерів, почувши подібну позицію, можуть подумати: «Як це так? Тобто, він не повинен мені подобатися?». Але в цьому і полягає головна ідея дорослих стосунків. Вони будуть повноцінними тоді, коли батьки не зможуть впливати на нову сім’ю.

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Поради при знайомстві з батьками

Під час знайомства з батьками дуже важливо показати свою позицію. Якщо ми говоримо про позицію чоловіка, то це: «Я подбаю про сім’ю, подбаю про вашу дочку. І якщо раніше ви вирішували її проблеми, то тепер це буду робити я». Коли мама побачить перед собою справді дорослого чоловіка, думаю, у неї зникне бажання ставитися до пари, як до дітей, яких треба навчити життя. Для дівчини порада досить проста: потрібно сподобатися своєму обранцеві. А якщо жінка намагається вибудувати стосунки з чоловіком, на якого величезний вплив справляє його мама, треба 10 разів подумати, чи варто це робити.

Вже цієї п’ятниці в романтичному реаліті СТБ «Холостяк»-10 головний герой Макс познайомить учасниць зі своєю родиною. Якою буде ця зустріч і як поведуть себе дівчата з рідними головного героя, дивіться 15 травня о 19:00 на СТБ!

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