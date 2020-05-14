Учасник від Сербії на Євробаченні-2020

16 травня на онлайн-концерті Євробачення-2020 Сербію представить гурт Hurricane із піснею «Hasta La Vista». У складі гурту три дівчини – Ксенія Кнежевич, Саня Вучич і Івана Ніколіч. Подробиці – далі в матеріалі!

Сербія провела національний відбір на конкурс пісні Євробачення-2020, переможцем якого став гурт Hurricane!

Hurricane в перекладі з англійської – ураган. Він підніметься під сербським прапором на онлайн-концерті Євробачення-2020: дівочий гурт заспіває пісню «Hasta La Vista».

Про гурт

Ксенія Кнежевич, Івана Ніколіч і Саня Вучич – це Hurricanе. Гурт, створений у 2017 році. Дівчата мають унікальні стилі та характери, а також ідеальні гармонії, які звучать в ефірі радіостанцій по всьому світу!

Саня Вучич – відома співачка. Вона найбільш відома тим, що представляла Сербію на Євробаченні в 2016 році зі своєю піснею «Goodbye» (Shelter), де зайняла 18 місце.

Ксенія Кнежевич – співачка чорногорського походження. Відома як бек-вокалістка свого батька Кнез, який представляв Чорногорію на Євробаченні-2015 із піснею «Adio».

Івана Ніколіч – професійна танцівниця. Свою співочу кар’єру вона розпочала у 2016 році.

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