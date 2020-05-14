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Євробачення-2020: онлайн-трансляція другого півфіналу

14.05.2020

Перший півфінал Євробачення-2020 уже відбувся! А сьогодні, 14 травня, дивіться онлайн другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу, який транслюватиме stb.ua. Дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу Євробачення-2020 просто зараз!

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який року скасували через коронавірус, замість конкурсу проводять онлайн-концерти Eurovision Song Celebration. В них показують пісні всіх учасників 2020 року.

У першому півфіналі вже виступили лідери скасованого конкурсу гурти Little Big і The Roop з Литви. Крім них білоруський дует Val, український гурт Go_A і ще 13 виконавців.

У другому півфіналі о 22:00 ми побачимо виступи 18 країн-учасниць. А саме:

  • Австрія
  • Молдова
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Ісландія
  • Чехія
  • Греція
  • Естонія
  • Данія
  • Болгарія
  • Швейцарія
  • Фінляндія
  • Вірменія
  • Латвія
  • Грузія
  • Португалія
  • Албанія

Нагадаємо, що вже цієї  суботи, 16 травня, буде фінал Євробачення-2020! У цей день відбудеться спеціальне шоу. А поки дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу просто зараз!

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