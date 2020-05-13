11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ відбулася довгоочікувана прем’єра «Папаньки»-2 від «Дизель Студіо». Комедійний серіал виходитиме о 20:15 з понеділка по четвер. Одну з головних ролей у ньому зіграв харизматичний актор Євген Гашенко. Читайте біографію Євгена Гашенка просто зараз!

Більше на тему: «Папаньки»: знайомство з героєм серіалу Микитою

Євген Гашенко – талановитий актор, телеведучий, сценарист. Його біографія нерозривно пов’язана з гумором. Він смішить людей з самого ранку і до пізньої ночі, починаючи від програми «Дизель ранок» і закінчуючи концертами «Дизель Шоу» в найбільших концертних залах країни.

Народився актор у 1981 році в Миколаєві. Як гуморист він починав з КВК: Євген навчався на економіста в Миколаївській міській філії Києво-Могилянської академії і, як багато студентів того часу, грав у цю гру. У 2000 році Євген Гашенко і Єгор Крутоголов заснували команду КВК «Дизель», яка і стала відправною точкою для майбутнього «Дизель Студіо». Команда проіснувала не дуже довго, зате актори встигли здобути популярність і створити згуртований колектив, який смішить нас донині.

Більше на тему: «Папаньки на карантині»: Син Євгена Гашенка поділяє хобі тата

У 2013 році Євген Гашенко взяв участь у створенні першого скетчкому «дизелів» – «Путьова країна». Він і писав сценарії для серій, і сам грав у скетчах. З 2015 року Євген знімався в серіалі «На трьох». За час існування проєкту актор перевтілювався в механіка СТО, працівника МОЗ, коханця-невдаху, гопника на прізвисько Борзий і багатьох інших колоритних персонажів.

Євген Гашенко виступає на сцені разом з «Дизель Шоу». У гумористичному проєкті беруть участь як старожили, що грають разом із часів команди КВК «Дизель», так і запрошені актори – наприклад, Євген Нікішин та Сергій Писаренко.

У звичайному житті гуморист любить свою роботу, але не забуває приділяти час родині. У 2013 році він одружився з дизайнеркою одягу Олею. Наразі у пари одна дитина – син Іван. Євген Гашенко до всього в житті ставиться з гумором і не боїться експериментів. Наприклад, у 2019 році він несподівано для всіх перефарбувався в блондина!

Дивіться серіал «Папаньки»-2 вже 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ, а 10 травня о 13:20 – показ 1 сезону!

Більше на тему: Євген Гашенко: У 2 сезоні в «Папаньках» чекайте крутий детектив!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ