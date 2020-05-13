Андрій Федінчик — дуже затребуваний актор сучасності. Не так давно він виконав головну роль у стрічці «Зоя», а вже зараз підкорює глядачів своєю акторською грою в серіалі «Папаньки». Біографію і все про творчий шлях Андрія Федінчика читайте в матеріалі.

Андрій Федінчик народився 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі, Монголія. В юності займався різними видами мистецтва і приділяв увагу спорту. Він відвідував танцювальні уроки, а також спортивні секції. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть східних єдиноборствах. Хлопець любив грати на гітарі. А в роки навчання він усім запам’ятався як капітан шкільної команди КВК.

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У 2006 році Андрій закінчив акторське відділення театрального факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. М. Мажуги.

Ще зі студентських часів він працював у кількох театрах Києва: в Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках та Муніципальному театрі «Київ».

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У 2012 році харизматичний актор став частиною Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Але популярність Андрію Федінчику принесла роль Тимура Метревелі (Тимур Чінаті) в серіалі «Клан ювелірів», а пізніше — в серіалі «Зоя» на СТБ.

Відомо, що Андрій Федінчик щасливий у шлюбі зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Його обраниця — відома українська кіноактриса. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їхніми словами, спільна робота настільки зблизила, що екранний роман переріс у щире кохання. Восени 2017 року в пари народився син, якого назвали Андрієм.

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