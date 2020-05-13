У понеділок відбулася найяскравіша прем’єра цієї весни! Серіал «Папаньки»-2 уже встиг закохати в себе тисячі українців! Нагадаємо, що 2 сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що станеться в 7 і 8 серіях — читайте просто зараз!

У Єгора в житті чорна смуга. Саша залишив Шурика у Микити в банку. Ох, і переполох влаштував там хлопчик! І навіть допоміг Микиті провчити Германа. Що сталося в офісі? І яку страшну таємницю Тамари Броніславівни дізнається Женечка, який застав маму з лікарем за романтичною вечерею?

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик, Євген Гашенко, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Вікторія Булітко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова та ін.

Video: «Папаньки»-2: що станеться в 7 і 8 серіях (анонс) Серіал Папаньки - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 13.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Папаньки

Більше на тему: Ольга Атанасова: про зйомки в серіалі «Папаньки», карантин і жарти на роботі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ