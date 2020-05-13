Ольга Арутюнян: Я просто кайфувала від ролі Іри в серіалі «Папаньки»!

11 травня відбулася найдовгоочікуваніша прем’єра цієї весни — серіал «Папаньки»-2, в якому знялися улюблені актори. Одна з них — Ольга Арутюнян. Читайте інтерв’ю з неймовірною актрисою Ольгою Арутюнян просто зараз!

У серіалі вашій дочці пів року. Як проходили зйомки з маленькою Софійкою?

Зйомки проходили досить складно, бо дитина маленька і часто плакала. Я дуже переживала, що доведеться писати дубль за дублем або переозвучувати їх потім.

Якою глядачі побачать Іру в другому сезоні? Чи зміниться її ставлення до чоловіка, вона стане менше його «пиляти»?

Іра стане добрішою, милою, люблячою і адекватною. Я дуже вдячна режисерові Максиму Бернадському і сценаристам за те, що ми разом зробили цього персонажа реальнішим і життєвішим. Іра буде більш розсудливою, жіночною, покаже, як щиро любить Микиту і дочку. Взагалі персонаж так класно прописаний сценаристами, що я просто кайфувала від цієї ролі! Я не така ревнива, як Іра, і не контролюю чоловіка в житті, але, знаєте, чогось я б у неї повчилася. Наприклад, наполегливості і сили духу. Правда, у другому сезоні Іра вийшла дуже глибоким персонажем.

Ваша дочка Єва ще зовсім крихітна! Як проводите карантин разом з нею? Що для вас найважче?

Нарешті у нас з’явилася можливість проводити час утрьох! Це дуже круто, що дитина може бути однаково багато і з мамою, і з татом. Їй майже 9 місяців, вона вже сіла і поповзла. Пробує вставати і навіть говорити. Я отримую щире задоволення від спілкування з нею. Але Єва такий собі «імператор у спідниці», намагається командувати нами! Хоча ми теж не промах! Не можу сказати, що є якісь труднощі. Це життя, і у мене такий досвід вперше. Я просто насолоджуюся.

Зараз сумуєте за зйомками? Якби була можливість повернутися на один день на зйомки серіалу, яку сцену ви б зіграли знову?

Так, звичайно, сумую! Дуже хочеться на знімальний майданчик. Якби була можливість, я б повернулася в цілий сезон, а не в одну сцену!

Я прийшла працювати на третьому тижні після пологів, і мене дуже тепло прийняла група, підтримувала і допомагала. Але особливо запам’яталася сцена з Лілією Ребрик, у якій ми вирішуємо наші жіночі проблеми. Така суто дівоча історія, за яку я вдячна сценаристам. Та й взагалі, «Папаньки» — суцільний кайф і любов.

Які фільми ви порадите подивитися на карантині?

Я б порекомендувала один з найулюбленіших моїх серіалів, який я дивилася двічі, — «Одного разу вночі». А також два сезони «Молодого тата», «Новий тато», «Вбиваючи Єву».

Колись ви самотужки перемогли депресію. Зараз багато людей на карантині відчувають щось подібне. Порадьте читачам, як побороти цей стан? Як зберігати бадьорість духу?

Так, у мене був цей досвід. Головне — любіть, поважайте себе й інших. Ставте себе і свої бажання на перше місце і ніколи не бійтеся діяти. Будь-які фізичні дії допомагають вам наповнюватися правильною енергією і приходити до результату. Мрійте і дійте!

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