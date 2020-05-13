Сьогодні, 13 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 13 і 14 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться в 13 і 14 серіях — читайте просто зараз!

У тринадцятій серії з обмінника в торговому центрі зникає велика сума грошей. Злодія встигли зафільмувати кілька відеокамер, але з’ясовується, що одна з них була навмисне демонтована. За неймовірним збігом обставин злочинець потрапляє в ДТП просто на парковці біля торгового центру, проте в знайденій сумці грошей не виявлено. За розслідування беруться Амосов, Бичков і Вороб’яшкіна.

У наступній серії розслідувачі беруться за справу з пограбуванням квартири, з якої вкрадено коштовності. Поліцейських, які приїхали за викликом хазяйки, випроваджує її чоловік, який повернувся додому. Що він приховує і чому відмовляється від розслідування? До участі в розкритті цієї закрученої справи залучають брата Вороб’яшкіної, котрий мріє працювати в поліції…

Video: «Майор і магія»: що станеться в 13 і 14 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 13, 14 серії на сайті СТБ вже 13.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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