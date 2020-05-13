Місячний календар на травень підкаже, коли краще втілити мрії в реальність. Які дні стануть найсприятливішими в травні 2020 року? Як уберегти своє здоров’я під час повні? Дізнайтеся в матеріалі від екстрасенсів СТБ.

У травні, плануючи свої фінансові та побутові справи, потрібно орієнтуватися на місячні фази. Так можна досягти хороших результатів. Тому екстрасенси СТБ підготували для вас місячний календар.

Новий місяць у травні 2020 року

Новий місяць народиться 22 травня 2020 року. Супутник перебуватиме в знаку зодіаку Телець. У цей період життєва енергія позитивно впливатиме на оточення. Тому потрібно мудро розпорядитися своїм часом і витрачати сили на нові справи. Будь-яке починання краще робити саме на молодику.

Молодик хоч і хороший, але дуже нестабільний період. Пам’ятайте, що результат ваших дій може виявитися несподіваним. Не поспішайте і не рубайте з плеча. Перш ніж щось зробити, подумайте, чи варто.

Зростаючий місяць у травні 2020 року

Зростати місяць буде з 1 по 6 число, а потім — з 23 по 31 травня. У ці дні енергія місяця збільшується і набирає потужності. Тому варто очікувати прогресу, натхнення і примноження в різних сферах діяльності.

Якщо ви вирішили накопичити грошей, то першу суму краще відкласти, коли місяць зростає. Так ваш достаток примножиться. У цей період варто звернути увагу на здоров’я. Щоб нігті і волосся швидко росли, рекомендовано стригти їх на зростаючий місяць.

Повний місяць у травні 2020 року

Повня настане 7 травня. Нічне світило перебуватиме в знаку зодіаку Скорпіон.

Не забувайте, що повня — період енергетичного вибуху у вашому організмі, який впливає і на фізичний стан. Уважно стежте за своїм здоров’ям, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Так ви позбавитеся від негативної енергії і не розтратите свою активність даремно.

У період повного місяця більшість представників зодіакальних сузір’їв зможуть розібратися в собі, знайти внутрішню гармонію і проаналізувати власні помилки. Але від важливих розмов і кардинальних змін краще утриматися. На повню можна закінчувати важливі справи, але не можна починати щось нове.

Щербатий місяць у травні 2020 року

Спадання місяця триватиме з 8 по 21 травня. Місяць перебуватиме в знаку зодіаку Риби. Ви відчуєте радість буття і знайдете внутрішню свободу.

Саме цей період сприятливий для вирішення важливих фінансових питань.

Варто зауважити, що енергетика спадного місяця не кращим чином позначається на розвитку любовних стосунків. А тому не варто квапити події, навіть якщо помічаєте підвищену увагу протилежної статі до вашої персони.

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