Коли в Україні запрацює транспорт і відновляться авіасполучення

Рішення про відновлення роботи громадського транспорту ухвалюють місцеві чиновники. Коли ж запрацює міжрегіональне сполучення, програма СТБ «Вікна-новини» запитала у міністра інфраструктури Владислава Криклія. Коли поїде залізниця і міжобласні автобусні маршрути? Коли відновляться регулярні авіарейси, а також прогноз, коли світ знову буде літати, дивіться в ексклюзивному інтерв’ю міністра інфраструктури Владислава Криклія «Вікнам».

«Розумію, що всі втомилися і хочуть почути конкретні дати. Над ними ми працюємо спільно з Міністерством охорони здоров’я. Нами запропоновані рамка і графік, адаптовані до п’яти етапів виходу з карантину, які раніше запропонував Прем’єр-міністр. Перший етап передбачає відновлення міжміських і внутрішніх обласних перевезень. Надалі й обласних. Очевидно, що це буде адаптовано відповідно до рівня захворюваності конкретно в кожній області і місті. Адже ситуація досить різноманітна по регіонах. Далі будемо підключати і залізничне сполучення: приміські і міжміські поїздки», — зазначив міністр інфраструктури.

Більше на тему: Ослаблення карантину: як відкрилися ринки в Києві

Терміни, в які буде відновлено роботу транспорту, точно не визначені. Однак Владислав Криклій зазначив, що над цим триває активна робота. Планування почнеться не раніше 22 травня.

«З 22 травня протягом тижня спільно з МОЗом ми повинні будемо вирішити, чи доцільно і безпечно буде відновлювати транспорт. Але необхідно пам’ятати, що з 22 травня кожні два тижні будуть додаткові послаблення. І МОЗ ретельно стежитиме, щоб ми кожним рішенням і послабленням не створювали нових загроз заражень. Треба розуміти, що небезпека полягає не тільки в поширенні в транспорті вірусу. Коли відновлюється робота офісів, вони стають більш людними. Так, є плюси для економіки, але тимчасові, адже кількість хворих зростатиме», — коментує Владислав Криклій.

Дати на відновлення транспорту ще не узгоджені. Відомо, що залізничні перевезення відновляться пізніше міських. Кожну дату корегує МОЗ, посилаючись на статистику і динаміку приросту хворих.

«Якщо ми отримаємо рекомендації від МОЗ, що необхідно пересунути на тиждень-два відкриття транспорту у зв’язку з неподоланням піку захворюваності, то будемо зміщувати ці дати, — каже міністр. — Тому брати відповідальність і заявляти, що 22 травня поновляться перевезення, я не можу. Точної дати поки немає».

А ось тема авіасполучень розділена на внутрішні перельоти і міжнародні. Внутрішні перельоти почнуть відновлюватися орієнтовно з другої половини червня. Міжнародні спеціальні рейси для повернення громадян України додому тривають. І лише з другої половини липня мова зайде про можливе відновлення регулярних міжнародних перельотів.

«Незалежно від виду транспорту ми зараз живемо в новій реальності. Є необхідні заходи захисту: маски, температурний скринінг, дезінфекція, дистанція», — підсумував Владислав Криклій.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ