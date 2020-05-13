Гороскоп на 14 травня 2020 року радить усім знакам зодіаку бути уважнішими до самопочуття і довіряти своїй інтуїції. Гороскоп допоможе підготуватися до нового дня правильно і вберегтися від зайвих проблем. Детальніше — в матеріалі від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зайва самовпевненість — ваша головна проблема. Спробуйте бути більш об’єктивними до себе.

Телець

На вас чекають приємні клопоти, з якими доведеться почати справлятися вже сьогодні. Але це почуття очікування вас лише надихатиме. А всі докладені зусилля принесуть задоволення.

Близнюки

Будьте уважніші! Намагайтеся прислухатися до свого самопочуття. Пропийте курс вітамінів, проте не перестарайтеся.

Рак

Не бійтеся говорити про те, що на серці. Ті, хто вас по-справжньому любить, ніколи не відвернуться від вас. Висловлюйте почуття сміливіше.

Лев

Сьогодні інтуїція Левів буде як ніколи точна. Якщо вона підказує вам не робити чогось, слухайтеся. Ви можете оминути небезпеку, але лише за допомогою свого чуття.

Діва

Дівам зорі радять перестати витрачати час на переживання і зайнятися справою. Ви марнуєте багато сил на безрезультатні справи, а могли б уже давно реалізовувати плани.

Терези

Погода не надихає вас на нові звершення, але треба побороти лінь і виконувати свою роботу якісно. Навіть дистанційно можна проявляти свої здібності і показувати позитивні результати.

Скорпіон

Останнім часом ваші вчинки нагадують якийсь злий намір. Хоча ви, можливо, самі того не підозрюєте. Зупиніться і обміркуйте, що йде не так. І тоді легко зможете переоцінити зроблене.

Стрілець

Травень — чудовий місяць для Стрільців, щоб заряджатися енергією. На старті карантину ви запланували багато, і більше половини не виконали. Сьогодні важливо взятися за ті пункти, які ще не зроблені.

Козеріг

Зірки вимагають від вас дій і уваги до своєї другої половинки. Ваші стосунки стають одноманітними. Ви здатні надихнути і надихнутися на красиві вчинки.

Водолій

Не бійтеся невідомості. Зірки обіцяють приємні новини. У сім’ї і побуті все буде добре найближчим часом. А значить, ви можете відволіктися на свої перспективи і приділити їм більше уваги.

Риби

Риби так втомилися, що вже немає сил. Вам невідкладно треба налагодити режим сну, інакше доведете свій організм до виснаження. Плюс — відкоригуйте раціон харчування. Ваш шлунково-кишковий тракт може дати збій.

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