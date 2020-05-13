Перший півфінал Євробачення-2020 уже відбувся! А сьогодні, 14 травня, дивіться онлайн другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу, який транслюватиме stb.ua. Дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу Євробачення-2020 просто зараз!

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який року скасували через коронавірус, замість конкурсу проводять онлайн-концерти Eurovision Song Celebration. В них показують пісні всіх учасників 2020 року.

У першому півфіналі вже виступили лідери скасованого конкурсу — гурти Little Big і The Roop з Литви. Крім них — білоруський дует Val, український гурт Go_A і ще 13 виконавців.

У другому півфіналі о 22:00 ми побачимо виступи 18 країн-учасниць. А саме:

Австрія

Молдова

Польща

Сан-Марино

Сербія

Ісландія

Чехія

Греція

Естонія

Данія

Болгарія

Швейцарія

Фінляндія

Вірменія

Латвія

Грузія

Португалія

Албанія

Нагадаємо, що вже цієї суботи, 16 травня, буде фінал Євробачення-2020! У цей день відбудеться спеціальне шоу. А поки дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу просто зараз!

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