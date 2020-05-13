Перший півфінал Євробачення-2020 вже відбувся! А 14 травня дивіться онлайн другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу, який транслюватиме stb.ua. Ефір Євробачення за 12 травня ви можете переглянути в матеріалі.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який цього року скасували через коронавірус, знайшли альтернативу його проведенню: онлайн-концерти Eurovision Song Celebration, на яких покажуть пісні всіх учасників цього року. Виступи першого півфіналу можна подивитися просто зараз!

У першому концерті виступили не тільки учасники першого півфіналу, а й представники Нідерландів і двох країн з Великої п’ятірки: Німеччини та Італії. Представники України, гурт Go_A, теж виступили в першому півфіналі Євробачення.

Організатори зазначають, що на глядачів чекає щось незвичайне. Вони також наголошують, що концерт не матиме змагального характеру.

Нагадаємо, що онлайн-концерт другого півфіналу відбудеться 14 травня, а 16 травня — в день фіналу — спеціальне шоу. Під час онлайн-трансляцій не буде голосування! Відеокліпи не можуть стати заміною конкурсного виконання безпосередньо на сцені і в прямому ефірі.



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