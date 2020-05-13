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Учасник від Португалії на Євробаченні-2020

13.05.2020

16 травня на онлайн-концерті Євробачення-2020 від Португалії виступить співачка Еліза. Вона представить свою країну з піснею «Medo De Sentir». Подробиці – далі в матеріалі.

Фінал 52-го португальського національного відбору, «Festival da Canção», був показаний в прямому ефірі 7 березня. За результатами голосування глядачів і журі пісня Елізи «Medo De Sentir» отримала найбільшу кількість балів – 20.

Більше на тему: Євробачення-2020: учасник від Азербайджана

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