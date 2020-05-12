Учасник від Австрії на Євробаченні-2020

Зі своїм представником на Євробачення-2021 давно визначилася Австрія – це Вінсент Буено (Vincent Bueno). 16 травня саме він виступить онлайн на святковомуконцерті Євробачення-2020. Детальніше про учасника конкурсу від Австрії читайте в матеріалі.

34-річний виконавець Вінсент Буено співатиме для Австрії на пісенному конкурсі Євробачення-2021.Конкурсна композиція наразі ще не представлена.

Кетрін Зехнер, програмний директор суспільного мовника ORF, сказала:

«Ми віримо в нашого артиста. Вінсент Буено буде ідеальним учасником конкурсу. Ми переконані, що він прекрасно представить Австрію з новою піснею на Євробаченні-2021».

Вінсент став відомий широкому загалу завдяки музичному шоу на телеканалі ORF – Musical! Шоу, в якому він став переможцем. У 2009 році Вінсент також брав участь у телешоу Dancing Stars. На своїй студії SUITCASE MEDIA він тепер випускає власну музику, в тому числі і пісню для Євробачення-2020 року – Alive.

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