Під час знайомства з батьками учасниць проєкту «Холостяк»-10 головний герой не тільки дізнався про їхнє дитинство, а й сам ділився цікавими історіями з минулого. Про втечу з дитячого садка, відгуки вихователів і вчителів, а також про зауваження в щоденнику з позначкою “SOS” — дивіться в ексклюзивному відео, яке не ввійшло в ефір.

«Я був не надто спокійною дитиною. Одного разу в садку я організував втечу. Пам’ятаю, була тиха година. Але я зібрав пацанів і запропонував піти до мене додому. Я знав, що у нас вдома відкритий балкон, а жив я на першому поверсі. Перейшли дорогу, залізли на балкон і сіли гратися. Тим часом у садочку почалася тривога, адже зникло п’ятеро дітей. Закінчилося все не дуже весело», — згадав Холостяк.

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Та й шкільні роки Макса запам’яталися його батькам. Чоловік зізнався, що його мама досі зберігає щоденник, списаний зауваженнями червоною ручкою.

«Моєму класному керівнику теж було завжди, що сказати. Часом зауваження в щоденнику починалися зі слів “SOS”. При цьому вчився я дуже добре. У мене були самі п’ятірки», — ділився головний герой.

Video: Втеча із садка: Холостяк Макс розповів про своє дитинство Головний герой проекту Холосятк 10 сезон Макс Михайлюк розповів про втечу з дитячого садка. Детальніше про дитинство Холостяка 2020 - дивіться в ексклюзивному відео

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