11 травня на телеканалі СТБ вийшов 2 сезон першого українського, гумористичного, а головне — сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо».

В ефірі вже вийшло 4 серії «Папаньок». Величезний інтерес до серіалу спостерігається на платформі YouTube, де в нього вже понад 50 тисяч переглядів! І ця цифра зростає з кожною годиною!

Серіал «Папаньки» наростив показники слоту каналу, особливо за молодіжною аудиторією. «Папаньки» — це нове віяння в українському продакшені, яке популяризує сімейні цінності і справжню дружбу. А життєві проблеми висвітлює в комічній формі.

Нагадаємо, що головні ролі зіграли Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін та Андрій Федінчик. Роль дружини героя Єгора Крутоголова виконала Лілія Ребрик. До речі, на майданчику «Папаньок» вона дізналася, що перебуває при надії.

«Папаньки» — це історія про чотирьох друзів, яких об’єднує головна тема — виховання дітей. Двоє з них «женатики» з досвідом і вже обзавелися нащадками, один тільки недавно став татком, і його весь час мучать сумніви: чи зможе він бути хорошим батьком і прикладом для своєї дитини. Ну, а четвертий їхній друг — ловелас, котрий є джерелом свободи і спокус.

Нагадаємо, що 2 сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15.

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