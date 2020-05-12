«Папаньки»: Голосування за улюбленого персонажа

Вчора на телеканалі СТБ вийшов 2 сезон першого українського, гумористичного, а головне — сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». На телеканалі СТБ глядачі побачили головних персонажів проєкту. Але хто з папаньок найбільше сподобався вам? Голосуйте просто зараз!

Єгор — «найвідірваніший» папанька, який «зовсім трішки» переходить межу вседозволеності, як у вихованні сина, так і у відпочинку. Забезпечений, впевнений лідер у родині і в колі друзів. При цьому іноді схожий на велику вередливу дитину.

Женя — найбагатший папанька духовно і за кількістю дітей. Це інтелігентний батько трьох нащадків різного віку. Явна протилежність безбаштовому Єгору.

Микита — найзагнаніший і найбільш змучений батьківством папанька, хоча дитині всього пів року. Микита трохи безрозсудний, як Єгор, і трохи занудний, як Женя. Тому він так добре вписується в цю компанію.

Саша — четвертий друг папаньок. Сусід-холостяк, у першому сезоні ще не обтяжений сімейним життям, а тим більше дітьми. Але в другому сезоні у Саші з’явилася доросла дитина! Улюбленцю жінок різного віку і сімейного становища довелося змінити свій спосіб життя і попрощатися з образом жіночого секс-символу.



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