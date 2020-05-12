Учора відбулася найяскравіша прем’єра цієї весни! Серіал «Папаньки»-2 вже встиг закохати в себе тисячі українців! Нагадаємо, що 2 сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що станеться в 5 і 6 серіях — читайте просто зараз!

Микита збирається на роботу! У нього перший день у ролі начальника. Все мало бути ідеально, але нова співробітниця Ольга Миколаївна приділяє йому надто багато уваги. Саша програв Шурику в шашки і тепер змушений зробити Тані пропозицію! Чи здійсниться бажання хлопчика? І чи зможе Єгор відверто розповісти Свєті про свої фінансові проблеми?

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик, Євген Гашенко, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Вікторія Булітко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова і ін.

Video: «Папаньки»-2: що станеться в 5 і 6 серіях (анонс) Серіал Папаньки - 5, 6 серії на сайті СТБ вже 12.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Папаньки

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Не пропустіть нові епізоди улюбленого серіалу «Папаньки» о 20:15 з понеділка по четвер!

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