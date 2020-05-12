Максе, привіт: відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 10 випуску
12.05.2020
Традиційно наприкінці випусків учасниці звертаються до головного героя за допомогою відео. У 10 випуску відбулося знайомство з батьками дівчат, тому кожна подякувала Холостякові за прекрасний час у колі їхніх родин. А ось Христина й зовсім заінтригувала Макса, пообіцявши показати на Церемонії троянд “щось новеньке”. Всі відеозвернення — дивіться в матеріалі.
Дівчата перейшли на абсолютно новий етап взаємин із Максом. На фінішній прямій четверо учасниць познайомили Холостяка з батьками і вже готуються приїхати в дім сім’ї Михайлюків. Окрім Христини, яка в 10 випуску залишила проєкт. У своєму відеозверненні вона спробувала пояснити, чому не виражає своїх почуттів повною мірою, а також зізналася, що готова дивувати чоловіка. Проте головний герой розраховував точно не на зміну зачіски.