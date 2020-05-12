Сьогодні, 12 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться в 11 і 12 серіях — читайте просто зараз!

В одинадцятій серії в Олениного друга, лікаря Олега Турчинова, в лікарні помирає пацієнт — власник мережі міських ломбардів. Медика звинувачують у злочинній недбалості, а в Олени в палаті трапляється видіння: бізнесмен помер не своєю смертю, йому допомогли, але це точно був не Олег. Хто ж докопається до істини? Олена розуміє: без Амосова тут не обійтися, але з ним ще треба помиритися.

У дванадцятій серії під час гри в «Мафію» в закритому клубі в одного з гравців зникає годинник вартістю 20 тисяч доларів. Годинник швидко знаходять, але він виявляється дешевою підробкою. Що це було: реальне пограбування, чи потерпілий водить Амосова з Бичковим за ніс? У цьому й доведеться розібратися героям.

Video: «Майор і магія»: що станеться в 11 і 12 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 12.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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