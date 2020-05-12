Гороскоп на травень 2020 року розповість, на кого зі знаків зодіаку чекають романтичні пригоди, а кому варто бути обережнішим. Що приготував Амур для всіх знаків зодіаку в цьому місяці? Детальніше читайте в любовному гороскопі на травень 2020 року від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Овни

У цьому місяці зірки віщують сімейним представникам знака приємні сюрпризи. Є велика ймовірність, що кохана людина здивує вас подарунком, про який ви давно мріяли.

Тельці

Останній місяць весни – не найсприятливіший період для сфери особистих стосунків Тельців. Надмірна емоційність представників знака може стати причиною суперечок і непорозумінь із коханою людиною. А тому зірки радять бути стриманішими в спілкуванні з партнером.

Близнюки

У травні представники знака можуть постати перед складним вибором. І в цьому випадку Близнюкам варто прислухатися до порад своєї половинки. Це не тільки допоможе вам досягти успіху, а й помітно поліпшить мікроклімат ваших відносин з коханою людиною.

Раки

Цей місяць для Раків – вдалий час, щоб подолати давні розбіжності зі своєю половинкою, оскільки навіть у найбільш спірних питаннях ви з вашим партнером легко зможете дійти до спільного знаменника. А тому не варто відкладати на потім серйозну розмову.

Леви

Левам у цей період буде вкрай важко тримати свої емоції під контролем. Раз у раз дратівливість представників знака може ставати причиною сварок з коханою людиною. Порада зірок – більше часу потрібно проводити наодинці з собою і своїми думками, щоб буря в вашій душі стихла.

Діви

У цьому місяці Діви можуть бути дуже вимогливими до своєї половинки. В’їдливі зауваження та критика через дрібниці – прямий шлях до серйозної тріщини в стосунках. А тому не забувайте про те, що ідеальних людей не існує. Заради гармонії в домі іноді варто заплющити очі на помилки коханої людини.

Терези

Травень для Терезів – сприятливий час, щоб помріяти разом зі своєю коханою людиною і побудувати спільні плани на майбутнє. Ви не раз зможете переконатися, що зустріли одне одного не випадково – ваші бажання і цілі як ніколи близькі.

Скорпіони

У цей період сімейним Скорпіонам варто більше уваги приділяти своїй половинці. Ваша кохана людина, як ніколи, потребуватиме підтримки, схвалення і поради. А тому постарайтеся бути поруч у потрібний момент.

Стрільці

Упертість і категоричність Стрільців можуть стати головними причинами сварок з партнером. Те, що вам здається дрібницею, може серйозно образити кохану людину. А тому варто кілька разів усе зважити, перш ніж починати суперечку через дрібниці.

Козероги

Останній місяць весни обіцяє Козерогам гармонію в сфері особистих стосунків. Зараз ви будете близькі зі своєю половинкою, як ніколи. Чудовий привід поговорити відверто і ще краще зрозуміти одне одного.

Водолії

У цей період Водоліям може здатися, що їхні любовні стосунки загрузли в рутині. Але перш ніж звинувачувати партнера у браку романтики, подумайте, як можете вплинути на ситуацію ви. Швидше за все, невеликого сюрпризу з вашого боку буде досить, щоб з новою силою розпалити згаслі пристрасті.

Риби

Зірки радять Рибам менше розповідати іншим про свої особисті стосунки. І особливо тим, у кому ви не впевнені на всі сто. Оскільки існує велика ймовірність розсваритися з партнером через плітки і чутки.

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