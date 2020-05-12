Місячний календар стрижок на травень 2020 року допоможе вам визначитися з найвдалішою датою для зміни вашого іміджу. Щоб отримати ідеальний результат і не пошкодити волосся, дуже важливо враховувати фазу Місяця. Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослава Федорова поділилася місячним календарем стрижок на травень 2020 року, щоб ви точно знали, в які дні можна йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

В умовах карантину кожна жінка вже з нетерпінням чекає можливості нарешті піти в салон краси. Але і вдома можна дати раду своєму волоссю. У своїх експериментах дуже важливо враховувати фазу Місяця, адже через це навіть у найвправнішого майстра часом може не вдатися ідеальне фарбування чи стрижка.

Сприятливі дні для стрижки волосся в травні 2020 року

У травні 2020 буде досить багато сприятливих днів для зміни іміджу. Але радимо заздалегідь записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу і дотриманням правил карантину. Можна стригтися і фарбувати волосся в такі дні: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 27, 28, 29 травня.

Несприятливі дні для стрижки волосся в травні 2020 року

А ось у перелічені нижче дні експериментувати зі стрижками і фарбуванням, навпаки, не варто: 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 30, 31 травня.

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