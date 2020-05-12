Гороскоп на 13 травня 2020 року розповість, на що варто звернути свою увагу. Яким знакам зодіаку час зайнятися особистими стосунками, а яким — роботою? Докладний гороскоп на 13 травня від екстрасенсів СТБ в нашому матеріалі.

Овен

Ви стали занадто вимогливі до інших людей. Тому часом дозволяєте собі зайве і переходите межу поваги. Не наповнюйте себе негативом, інакше удача від вас відвернеться.

Телець

День складатиметься досить позитивно. Але будьте обережні з тиском. Він схильний до підвищення через різкий перепад температури. Намагайтеся провести день у тиші і спокої. Не будь надто емоційними.

Близнюки

Пильність допоможе вам вийти переможцем із будь-якої ситуації. Тому аналізуйте все, що відбувається сьогодні.

Рак

Дайте нове життя своїм стосункам. Спробуйте приготувати романтичну вечерю при свічках, подивитися разом улюблене кіно або старі фото. Ви перестали помічати, наскільки стали прекрасною парою.

Лев

З натхненням ви сьогодні на «ти». Для творчих Львів цей день сприятливий для створення чогось нового.

Діва

Вам давно треба знайти нове або додаткове джерело доходу. Сьогодні, 13 травня, найсприятливіший для цього день у місяці. Всі двері відчинені.

Терези

Ви дуже закрилися в собі. Не ділитеся тим, що відбувається, з друзями і близькими. Дивитеся на все крізь призму підозри й сумніву. Однак навколо нічого не змінилося. Всі рідні, як і раніше, бажають вам добра.

Скорпіон

Ви змінили план своїх дій. Це може обернутися для вас як позитивно, так і поганими наслідками. Щоб усе закінчилося добре, будьте уважними до того, що вам кажуть. Аналізуйте.

Стрілець

Ви багато часу присвячуєте не тим думкам. Ви самі вибрали свій шлях, користуйтесь перевагами і вперто йдіть до своєї головної мети.

Козеріг

Згадайте про свої дитячі таланти. Бажання творчості ви відклали далеко. Але якщо спробувати це розвивати, то ви ризикуєте обзавестися новим захопливим хобі.

Водолій

Цей день мине без зайвої суєти. Так і треба, коли перебуваєте в колі сім’ї. Намагайтеся зберігати спокій, навіть якщо втомилися від карантинних буднів.

Риби

Іноді для того, щоб стати ближче до своєї мрії, необхідно від чогось відмовитися. Проаналізуйте сьогодні можливий розвиток подій у такому випадку. Отриманий результат вас здивує.

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