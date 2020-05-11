Гороскоп на 12 травня 2020 року допоможе кожному знаку зодіаку переконатися, що сьогодні саме час починати діяти. Кому варто припинити сподіватися на талісмани і обереги, а кому — вийти на пробіжку і стати на шлях здорового способу життя? Дізнайтеся в гороскопі від екстрасенсів СТБ!

Овен

Цей день надихне вас на романтичні пригоди. Не сумнівайтеся, що все буде на найвищому рівні, ваші старання оцінять. Спробуйте поговорити відверто про свої почуття. Визнайте свої минулі помилки і перейдіть на новий рівень взаємин. Але не забувайте про соціальну дистанцію.

Телець

Це ваш місяць! Якщо до цього ви холодно ставилися до сімейних цінностей, то зараз вас почнуть переповнювати емоції. Спробуйте втримати баланс і віддавати більше, ніж отримуєте.

Близнюки

Зірки вас попереджають, що сьогодні доведеться вибирати між двома несумісними речами. Але щоб цього уникнути, поговоріть з людьми, які впливають на ваше життя. Так ви можете випереджати події.

Рак

У вас з’являються сили боротися за своє щастя. І справа не у весні, а в тому, що настав час проявляти свої емоції! Тим більше ви знаєте, що це того варте.

Лев

Іноді і найсильніші плачуть. Не бійтеся сьогодні здаватися слабкою людиною. Навчіться приймати допомогу і підтримку. Вам вона зараз знадобиться. Як мінімум для того, щоб просто перезарядитися.

Діва

Якщо почнете ранок з пробіжки, то ризикуєте стати на стежку здорового способу життя. Однак не забувайте про всі норми безпеки. Ведіть здоровий спосіб життя, цінуйте кожну мить, мийте руки і дотримуйтеся соціальної дистанції.

Терези

Сьогодні ввечері можете спокійно лягти і відпочити. А все тому, що ранок виявиться якимось божевільним. Купа справ звалиться вам на голову. А розгрібати доведеться самотужки і дуже швидко.

Скорпіон

Удача на вашому боці, хоч бери і купуй усі лотерейні білети. Але з долею краще не грати, використовуйте свою перевагу в інший спосіб.

Стрілець

Сьогодні не бійтеся нічого. Ви вирішите навіть найскладніші завдання і зможете допомогти іншим! Відповідайте на дзвінки з незнайомих номерів — вони несуть добрі звістки.

Козеріг

Ви занадто багато надій покладаєте на обереги і талісмани. Але варто пам’ятати, що головний оберіг для вас зараз — це ваші ж заходи обережності.

Водолій

Стільки привабливих пропозицій надходить у травні! Якщо сьогодні погодитися на одну з них, то ви можете в недалекому майбутньому отримати хорошу вигоду.

Риби

Чудові перспективи очікують на вас у першій половині дня. Проявіть себе на повну!

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