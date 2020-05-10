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Жанна Шулакова: Якщо у моїх дітей з’являться екстрасенсорні здібності, я їх підтримаю

10.05.2020

Жанна Шулакова не тільки відома і талановита екстрасенс, а й щаслива багатодітна мама! Спеціально до Дня матері Жанна Шулакова розповіла про те, в чому для неї справжня радість материнства. Читайте інтерв’ю з Жанною Шулаковою просто зараз!

Що для вас материнство? Що змінилося у вашому житті з появою дитини?

Я багатодітна мама, але народження кожної дитини це диво! Будь-яка дитина це особистість зі своїм характером, інтересами, прагненнями. І мамі доводиться підлаштовувати своє життя відповідно до них. Це не проблема, а радість і щастя. Адже жінка ніколи не може сказати, що прожила повне життя, якщо не стала мамою.

Чому бути мамою це круто?

Саме слово “мама” це вже круто! Ти відчуваєш гордість за успіхи дитини, переживаєш її невдачі, як свої! Щодня у твоєму житті відбувається щось нове… У будь-якої мами є сенс життя! І це прекрасно!

Ви використовуєте свої надприродні здібності у вихованні дітей?

Іноді мої здібності дуже виручають у повсякденному житті і вихованні дітей. Я точно знаю, як прибрати переляк, відновити імунітет, налаштувати дитину на звершення. Діти звикли довіряти мені, якщо я кажу, що ця поїздка не потрібна або на зустріч іти не варто. Я намагаюся не втручатися в їхнє життя, вони повинні набити свої гулі й набути життєвого  досвіду. Але як мама, я іноді використовую свої здібності й направляю їх.

Чи хотіли б ви, щоб ваші діти теж мали екстрасенсорні здібності?

Якщо у моїх дітей з’являться екстрасенсорні здібності, я їх підтримаю. Але розвивати і застосовувати їх це буде вибір дитини. До такого не можна примушувати. Наявність екстрасенсорних здібностей це не захоплива гра. Це велика відповідальність, а іноді за життя інших людей. І якщо хтось із моїх дітей вирішить продовжити обраний мною шлях, я постараюся пояснити їм усю міру відповідальності.

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