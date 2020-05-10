Жанна Шулакова — не тільки відома і талановита екстрасенс, а й щаслива багатодітна мама! Спеціально до Дня матері Жанна Шулакова розповіла про те, в чому для неї справжня радість материнства. Читайте інтерв’ю з Жанною Шулаковою просто зараз!

Що для вас материнство? Що змінилося у вашому житті з появою дитини?

Я багатодітна мама, але народження кожної дитини — це диво! Будь-яка дитина — це особистість зі своїм характером, інтересами, прагненнями. І мамі доводиться підлаштовувати своє життя відповідно до них. Це — не проблема, а радість і щастя. Адже жінка ніколи не може сказати, що прожила повне життя, якщо не стала мамою.

Чому бути мамою — це круто?

Саме слово “мама” — це вже круто! Ти відчуваєш гордість за успіхи дитини, переживаєш її невдачі, як свої! Щодня у твоєму житті відбувається щось нове… У будь-якої мами є сенс життя! І це прекрасно!

Ви використовуєте свої надприродні здібності у вихованні дітей?

Іноді мої здібності дуже виручають у повсякденному житті і вихованні дітей. Я точно знаю, як прибрати переляк, відновити імунітет, налаштувати дитину на звершення. Діти звикли довіряти мені, якщо я кажу, що ця поїздка не потрібна або на зустріч іти не варто. Я намагаюся не втручатися в їхнє життя, вони повинні набити свої гулі й набути життєвого досвіду. Але як мама, я іноді використовую свої здібності й направляю їх.

Чи хотіли б ви, щоб ваші діти теж мали екстрасенсорні здібності?

Якщо у моїх дітей з’являться екстрасенсорні здібності, я їх підтримаю. Але розвивати і застосовувати їх — це буде вибір дитини. До такого не можна примушувати. Наявність екстрасенсорних здібностей — це не захоплива гра. Це велика відповідальність, а іноді — за життя інших людей. І якщо хтось із моїх дітей вирішить продовжити обраний мною шлях, я постараюся пояснити їм усю міру відповідальності.

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