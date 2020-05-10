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«Слідство ведуть екстрасенси»: невже ціла родина на Вінниччині приречена на смерть через замуровану ляльку?

10.05.2020

Сьогодні о 19:00 у програмі «Слідство ведуть екстрасенси» експерти проєкту Рубіна Цибульська і Ярослава Федорова розслідуватимуть незвичну і жорстоку справу на Вінниччині. Але що шокує експертів? Та з яким страшним злом зіткнуться герої програми? Читайте просто зараз! 

Нещодавно до програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася Ліля Третяк з Вінницької області. Молода мама переконана – вона та її рідні приречені на смерть. Адже багато років тому у фундамент її батьківського будинку будівельники замурували прокляту ляльку. Начебто за те, що Лілина бабуся не розрахувалася з ними за виконану роботу. І тепер усі, хто жив у будинку, – Лілина бабуся, мати і батько – померли страшною смертю.

Жінка переконана – містична сила переключилася на неї. Адже після похорону батьків, коли Ліля заночувала в їхньому будинку, то побачила страшні видіння: змію у трюмо та відрізані голови – власну і братову. Після цього жінка почала відчувати потойбічну присутність і в себе вдома. 

Та невже всі ці біди стаються саме через замуровану ляльку? Дивіться сьогодні в програмі «Слідство ведуть екстрасенси» на телеканалі СТБ о 19:00!

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