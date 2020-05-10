Сьогодні в програмі «Слідство ведуть екстрасенси» експерти проєкту Рубіна Цибульська і Ярослава Федорова розслідували незвичну і жорстоку справу на Вінниччині. Але що шокувало ясновидиць? Та з яким страшним злом зіткнулися герої програми? Читайте просто зараз!

Нещодавно до програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася Ліля Третяк із Вінницької області. Молода мама переконана: вона та її рідні приречені на смерть. Адже багато років тому у фундамент її батьківського будинку будівельники замурували прокляту ляльку. Начебто за те, що Лілина бабуся не розрахувалася з ними за виконану роботу. І тепер усі, хто жив у будинку – Лілині бабуся, мати і батько – померли страшною смертю.

Жінка переконана: містична сила переключилася на неї. Адже після похорону батьків, коли Ліля заночувала в їхньому будинку, то побачила страшні видіння: змію у трюмо та відрізані голови – власну і братову. Після цього вона почала відчувати потойбічну присутність і в себе вдома.

Лілю та рідних стала переслідувати смертельна небезпека. Допомогти бідолашній погодилися Ярослава Федорова та Рубіна Цибульська. Ясновидиці вирішили перевірити версію Лілі. Та, налаштувавшись на батьківську оселю, зрозуміли, що лялька у фундаменті була зроблена не на смерть, а на знищення будинку, і вже своє відпрацювала, адже після пожежі в минулому все довелося повністю відбудовувати. За відчуттями екстрасенсів, на Лілю полює потойбічна сутність з очима різного кольору, і прив’язала її якась розлючена мати.

У ході розслідування з’ясувалося, що Ліля вже тривалий час не спілкується з невісткою Світланою – дружиною свого брата. Нещодавно Світлана народила хлопчика з невеликою вадою – розщелиною верхньої губи — і вважає, що все це через Лілю. Екстрасенси виявили: такі звинувачення Світлана закидає родичці через давній конфлікт, адже колись Ліля приревнувала братову дружину до свого чоловіка і вигнала її з дому в скрутний момент.

Та ясновидиці з’ясували, що Світлана – не та мати, яка прив’язала до Лілиної родини вбивчу сутність. Ба більше, за їхніми відчуттями, жодна з жінок не робила одна одній магії, а ревнощі Лілі були безпідставними. Жінки миряться. А екстрасенси вирішують покликати на допомогу дух Лілиної мами, адже опиняються у глухому куті. Дух покійниці повідомляє експертам, що вся справа в ритуалі, проведеному на цвинтарі.

Ясновидиці вирушають на кладовище і з’ясовують, що там провели ритуал на крові тварини. І зробила це Лілина бабуся, щоб позбутися своєї невістки. Але яку сутність викликала бабуся Лілії? І до яких наслідків це призвело? Дивіться просто зараз!

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