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Рубіна Цибульська: Щастя материнства не вимірюється віком дитини, воно триває все життя

10.05.2020

Фіналістка 14 сезону наймасштабнішого шоу країни «Битва екстрасенсів» і постійна експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська більше за життя любить свого сина! Про це вона ексклюзивно поділилася з читачами сайту телеканалу СТБ. Читайте інтерв’ю Рубіни Цибульської до Дня матері просто зараз!

Що для вас материнство? Що змінилося у вашому житті з появою дитини?

Я вважаю, що діти нам дані як подарунок від Всевишнього. Мій син це не частина мене, і я його за це люблю! Він абсолютно самостійна особистість, зі своїм характером, своїм смаком, своїми інтересами. Для мене щастя материнства в кожному дні. Я прокидаюся для того, щоб дізнатися, чим живе мій син, які в нього плани, про що він думає, який у нього настрій… Для мене це важливо. Щастя материнства не вимірюється віком дитини, воно триває все життя. Разом із ним я вчуся йти вперед. Навіть коли немає сил, ти знаєш, що дитина дивиться на тебе, вчиться від тебе. Вона твоє відображення. Тільки терпіння, виховання, віра і любов до дитини створюють її індивідуальність.

Чому бути мамою це круто?

Насамперед бути мамою це втратити спокій. Утім, з дитиною ти знаходиш себе. Її перше «агу», перші кроки, ямочки на щічках, які назавжди залишаться в моєму серці. Звичайно, все не так просто, як може здатися. Щоб виростити і виховати дитину, потрібне терпіння. Безсонні ночі, його плач я теж пам’ятаю добре. Біжиш, береш на руки, цілуєш і все минає. Я не давала синові плакати. Дитячих істерик не було. Хвороби: найменше ГРЗ соплі, кашель ти вже вивчила всі симптоми і знаєш краще за лікаря, що дати.

Любов нескінченна. Її не можуть послабити ніякі труднощі. І вона завжди дає результати. Коли моєму синові було 7 років, він підійшов до мене, обійняв і каже: «Мамо, ти найдорожче, що у мене є на цьому світі! Я тебе дуже люблю!”. Він дивиться на тебе, і ти розумієш, що ось він сенс твого життя. Просто почути ці слова … Хіба це не круто?

Чи бувало таке, що ваші надприродні здібності рятували сина?

Річ у тім, що люди з незвичайними здібностями своїм кровним допомогти не можуть. Це як передбачати собі особистий інтерес затьмарює здатність розкрити в собі силу. Простіше кажучи, вся сила стає матеріальною. Проте моя мама казала: «Допомагаючи людям, ти допомагаєш своїм дітям!». Коли я допомагаю людям, я рятую свого сина від страждань і нещасть.

А ви б хотіли, щоб ваш син мав екстрасенсорні здібності?

Ні. Моя мама казала, що дар це небезпечна річ. Дуже важливо його використовувати для допомоги людям. Якщо цього не відбувається, то на дітях це позначиться негативно. Я використовую свій дар для допомоги людям, тому знаю, що він не перейде моєму синові, але дістанеться внучці. Втім, я знаю, що мій син матиме інший талант, за допомогою якого допомагатиме людям і досягне успіху!

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