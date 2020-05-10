Фіналістка 14 сезону наймасштабнішого шоу країни «Битва екстрасенсів» і постійна експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська більше за життя любить свого сина! Про це вона ексклюзивно поділилася з читачами сайту телеканалу СТБ. Читайте інтерв’ю Рубіни Цибульської до Дня матері просто зараз!

Що для вас материнство? Що змінилося у вашому житті з появою дитини?

Я вважаю, що діти нам дані як подарунок від Всевишнього. Мій син — це не частина мене, і я його за це люблю! Він — абсолютно самостійна особистість, зі своїм характером, своїм смаком, своїми інтересами. Для мене щастя материнства — в кожному дні. Я прокидаюся для того, щоб дізнатися, чим живе мій син, які в нього плани, про що він думає, який у нього настрій… Для мене це важливо. Щастя материнства не вимірюється віком дитини, воно триває все життя. Разом із ним я вчуся йти вперед. Навіть коли немає сил, ти знаєш, що дитина дивиться на тебе, вчиться від тебе. Вона — твоє відображення. Тільки терпіння, виховання, віра і любов до дитини створюють її індивідуальність.

Чому бути мамою — це круто?

Насамперед бути мамою — це втратити спокій. Утім, з дитиною ти знаходиш себе. Її перше «агу», перші кроки, ямочки на щічках, які назавжди залишаться в моєму серці. Звичайно, все не так просто, як може здатися. Щоб виростити і виховати дитину, потрібне терпіння. Безсонні ночі, його плач я теж пам’ятаю добре. Біжиш, береш на руки, цілуєш — і все минає. Я не давала синові плакати. Дитячих істерик не було. Хвороби: найменше ГРЗ — соплі, кашель — ти вже вивчила всі симптоми і знаєш краще за лікаря, що дати. Любов — нескінченна. Її не можуть послабити ніякі труднощі. І вона завжди дає результати. Коли моєму синові було 7 років, він підійшов до мене, обійняв і каже: «Мамо, ти найдорожче, що у мене є на цьому світі! Я тебе дуже люблю!”. Він дивиться на тебе, і ти розумієш, що ось він — сенс твого життя. Просто почути ці слова … Хіба це не круто?

Чи бувало таке, що ваші надприродні здібності рятували сина?

Річ у тім, що люди з незвичайними здібностями своїм кровним допомогти не можуть. Це як передбачати собі — особистий інтерес затьмарює здатність розкрити в собі силу. Простіше кажучи, вся сила стає матеріальною. Проте моя мама казала: «Допомагаючи людям, ти допомагаєш своїм дітям!». Коли я допомагаю людям, я рятую свого сина від страждань і нещасть.

А ви б хотіли, щоб ваш син мав екстрасенсорні здібності?

Ні. Моя мама казала, що дар — це небезпечна річ. Дуже важливо його використовувати для допомоги людям. Якщо цього не відбувається, то на дітях це позначиться негативно. Я використовую свій дар для допомоги людям, тому знаю, що він не перейде моєму синові, але дістанеться внучці. Втім, я знаю, що мій син матиме інший талант, за допомогою якого допомагатиме людям і досягне успіху!

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