Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня 2020 року розповість, що пророкують зірки для кожного знаку зодіаку на прийдешні сім днів. Кому варто звернути увагу на своє здоров’я, а кого може спіткати депресивний настрій? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 11 по 17 травня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень — Овни

Новий тиждень для Овнів буде позитивним. На роботі все проходитиме добре, без особливих навантажень, однак підготуйтеся, що в четвер вам доведеться пересидіти кілька додаткових годин. Вам може здатися, що ви дуже виснажилися і потрібно відпочити, проте у вас ще будуть сили на заплановану хатню роботу. Не піддавайтеся своїй ліні.

Гороскоп на тиждень — Тельці

Цього тижня Тельцям рекомендується менше проявляти ініціативу. Постарайтеся насамперед закінчити всі заплановані справи, а потім братися за щось інше. Фізичною активністю вам краще не займатися. Ну а в основному, екстрасенси пророкують вам хороший тиждень!

Гороскоп на тиждень — Близнюки

На цьому тижні у Близнюків буде багато позитивних подій. Якщо у вас немає другої половинки, то є всі шанси отримати повідомлення від небайдужої вам людини. Ймовірно, зовсім скоро у вас закрутиться роман.

Якщо ви довго йшли до своєї мети, то вже наприкінці тижня можете отримати перші результати. Однак не забувайте про власні потреби. Робота роботою, а відпочинок ніхто не скасовував. Не жертвуйте занадто багато часу на роботу, вам усе одно потрібно відновлювати сили.

Гороскоп на тиждень — Раки

Труднощі, з якими боролися Раки тривалий час, нарешті відступлять. І тепер ви можете спрямувати всю свою увагу на речі, які приносять вам радість і задоволення. Вам потрібно правильно розставити пріоритети і поступово виконувати всі завдання.

Гороскоп на тиждень — Леви

Тиждень сприятливий для серйозних рішень. Якщо ви довго відкладали вирішення якоїсь справи — саме час втілити її в життя. В середині тижня найбільша ймовірність того, що ви зможете відстояти свою точку зору. Будьте наполегливішими!

Гороскоп на тиждень — Діви

Новий тиждень для Дів — вдалий час, щоб розібрати справи і завдання, які у вас накопичилися і ніяк не можуть зрушити з мертвої точки: завершіть прибирання, позбудьтеся від мотлоху в телефоні, розкладіть усе на місця в шафах і оплатіть усі рахунки.

Гороскоп на тиждень — Терези

Для Терезів весь робочий тиждень буде емоційно важким, але вже на вихідних ви зможете повністю розслабитися і відпочити. Початок тижня — час змін, але боятися їх не варто. Навпаки, вони допоможуть знайти вам правильний шлях у житті.

Гороскоп на тиждень — Скорпіони

Перша половина тижня ідеально підійде для активних дій. Вам вдасться здійснити багато запланованих справ, якщо ви не будете постійно сидіти на місці. У вівторок ви можете проявити всі свої найкращі якості.

Гороскоп на тиждень — Стрільці

На початку тижня Стрільців можуть очікувати зміни в житті. Вони можуть бути пов’язані з роботою, сім’єю, оточенням, грошима або здоров’ям. Зірки обіцяють вам позитивні зміни. На цьому тижні вам потрібно достатньо часу приділити навчанню, адже зовсім скоро на вас чекають ситуації, коли ваші здібності піддадуть скрупульозному оцінюванню. Можливо, це будуть тести, іспити або співбесіда.

Гороскоп на тиждень — Козероги

На цьому тижні Козерогів чекають хвилювання, пов’язані з вашим особистим життям. Ви можете усвідомити, що розлюбили людину, з якою ви поруч. У такому разі вам треба обов’язково обговорити це питання з другою половинкою і нічого не вирішувати самостійно.

Гороскоп на тиждень — Водолії

Зверніть увагу на понеділок, четвер і суботу. У ці дні відбуватимуться важливі події, які згодом вплинуть на ваше подальше життя. Зірки прогнозують вам серйозні зміни. Весь тиждень проявляйте наполегливість і рішучість.

Гороскоп на тиждень — Риби

На цьому тижні вам потрібно обов’язково завершити всі справи, які у вас накопичилися ще з минулого місяця. Що довше ви зволікатимете, то гіршими будуть наслідки. Особливо це стосується роботи. Через невиконання обіцяних справ ви можете втратити довіру своїх колег і керівництва.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ