Гороскоп на 11 травня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 11 травня від екстрасенсів СТБ!

Овен

День буде сприятливим для колективних і корпоративних розмов в інтернеті. Овни, ви скучили за своїми колегами! Скажіть їм кілька хороших слів!

Телець

У справах особливих курйозів не виникне, проте ухвалювати рішення може бути нелегко. Є шанси, що довго вагатиметесь між усіма “за” і “проти” і так нічого й не вирішите. Тому ухвалення важливих рішень краще перенести на наступний день.

Близнюки

Близнюки сьогодні відчують потужний приплив натхнення. Використовуйте його для втілення близьких серцю задумів. Важливі справи, особливо ті, які пов’язані з сім’єю і домом, краще вирішувати в першій половині дня.

Рак

День буде вдалим, якщо присвятити його розумовій діяльності, спробувати доводити улюблені справи до кінця. Сприятливим він буде і для реалізації фінансових планів.

Лев

Несподівана ситуація може вибити Левів сьогодні зі звичного ритму — зберігайте спокій, все владнається. Якщо не знаєте, як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися. Серед близьких людей є той, хто точно вас розуміє і зможе допомогти або хоча б заспокоїти. Прислухайтеся до його порад.

Діва

На роботі бажано не робити помилок. Вам це буде під силу, якщо не брати на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці. Можлива несподівана радісна звістка. Везіння в цей день буде на вашому боці, однак в авантюри вплутуватися все ж не варто.

Терези

Перед вами відкриваються нові можливості, і ви боїтесь не взяти від ситуації максимуму. Доведеться вчитися керувати власним часом і не марнувати його на непотрібні справи і непотрібних людей.

Скорпіон

Скорпіонам можна сміливо братися за укладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів — ці справи сьогодні супроводжуватиме удача і вони принесуть позитивні результати. Побережіть здоров’я, особливо уважно стежте за тим, що їсте. Трохи обережності ще ніколи не було зайвим.

Стрілець

День сприятливий для обмірковування домашніх справ. У біді сьогодні довіряйте своїй інтуїції і не недооцінюйте передчуття. Довірити таємне сьогодні можете сміливо надійному Овну або Стрільцю.

Козеріг

У вашій голові купа геніальних ідей, які рекомендується починати реалізовувати. Це допоможе вам стати більш задоволеним життям і підняти самооцінку. Однак пам’ятайте, що працювати доведеться довго і багато, тому тим, хто хоче лінуватися, — і починати не варто.

Водолій

Водоліям сьогодні під силу якщо не неможливе, то як мінімум багато. Все, що потрібно від вас, — спрямувати натхнення в правильне русло і не розтратити його. Налаштуйтеся на хороший лад і приступайте до того, що давно відкладали. Надвечір можливе отримання довгоочікуваної звістки.

Риби

Зробіть щось незвичайне і спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо поекспериментувати. День гарний для будь-яких змін. Головне — не просиджувати весь час на дивані.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ