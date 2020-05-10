День матері 2020: Тетяна Висоцька про материнство в телевізорі

У День матері редакція STB.UA зібрала коментарі зіркових мам телеканалу СТБ. Ведуча програми «Вікна-новини», а також соціального проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька відповіла на кілька особистих запитань стосовно материнства. Про читання казок з інтонацією диктора і телекар’єру дітей — ексклюзивно в матеріалі.

Як ваша робота допомагає або колись допомогла в материнстві?

Іноді допомагає, бо добре орієнтуєшся в інформаційному полі, а іноді — навпаки, додає зайвих тривог. Так що в кожної медалі, як завжди, два боки. Та насправді материнство — воно і в телевізорі материнство: зі своїм клопотом, відповідальністю та самопожертвою.

Чи хочете ви, щоб ваші діти також обрали телекар’єру?

Чесно — не знаю. Це дуже енерговитратна робота, яка поглинає тебе з головою. Але якщо захочуть — навряд чи ми будемо проти, це взагалі особистий вибір, ким бути і працювати; часи, коли батьки проти, ніби минули.

Можливо, є історії, коли ви за читанням казок на ніч ловили себе на думці, що читаєте їх, як новини?

Навпаки, це так прекрасно, коли читаєш казку інакше, ніж новини, з діалогами та знаками оклику. Але трохи схоже на ведення ток-шоу, — це я про «Таємниці ДНК» (усміхається. — Прим. ред.).

Чи можете сказати, що кожна мама — це своєрідна ведуча, яка першою розповідає своїм дітям новини — і добрі, і погані?

Звісно! І налаштовує емоційно та інтонаційно, як сприймати новини чи інформацію!

Редакція STB.UA вітає всіх мам зі святом та наголошує, що роль матері в будь-якому разі — це поєднання всіх професій та видів діяльності в одній особі! Бути мамою разом з СТБ — це бути найкращою ведучою для своєї дитини.