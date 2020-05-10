День матері 2020: Марина Боржемська про дітей і тренерство

У День матері редакція STB.UA поспілкувалась із зірковою мамою-тренеркою. Незмінна і успішна тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська відповіла на найцікавіші запитання про материнство. Більше — в матеріалі.

Як материнство вплинуло на вашу професійну діяльність?

Тренерська кар’єра почалася задовго до мого материнства. Не можу сказати, що ці сфери переплітаються між собою. Але в момент, коли я залишилася сама виховувати своїх дітей, це мене розбуркало. Я активніше почала рухатися вперед, обмірковувати проєкти і створювати щось нове. Дітки мені в цьому допомагали і абсолютно в усьому мене підтримували. Вони дбайливо ставилися до того, що я створюю свій Instagram-журнал, який буде корисний багатьом людям.

Бути мамою-тренеркою — це…?

Це прекрасно — бути і мамою, і тренеркою! Я повноцінно є матір’ю своїх дітей. Я в них розчиняюсь. Кожен знає, що вдома я цілком належу їм — турботлива і затишна. Але варто мені зайти в зал, вони розуміють, що тут повинна бути жорстка дисципліна. Коли ми приїжджали на базу «Зважені та щасливі», діти знали: мама працює і зараз підходити не можна. Однак могли допомогти, щось подати, підтримати.

Мені подобається разом з ними займатися спортом. Роберт активно веде свій блог, а також проводить онлайн-тренування. Водночас зайнявся готуванням. Завжди радиться зі мною, питає: “Матусю, це можна рекомендувати людям?”

Олівочка теж дуже спортивна дівчинка. Їй подобаються танці і спортивна гімнастика. Хоч би куди я її віддала, вона успішно всюди себе реалізує. У неї дуже хороша генетика. Зараз вона хоче зайнятися ще плаванням. Роберт просить мене зайнятися з ним великим тенісом. Ось закінчиться карантин, і я обов’язково реалізую його мрію.

Які навички тренера ви застосовуєте у вихованні?

Я намагаюся бути для дітей більше другом і турботливою мамою. З ними я м’яка, добра і та людина, до якої вони можуть звернутися по допомогу в будь-який момент. А ось жорсткий характер проявляю в роботі.

У чому секрет і запорука успішного материнства?

Жінка реалізована тоді, коли вона вільна і впевнена в собі. А діти — завжди поруч і у всьому її підтримують. Відповідно для своїх дітей я хочу бути хорошим прикладом. Щоб вони розуміли: в цьому житті можна домогтися всього. Головне — старатися і працювати над собою!

Редакція STB.UA вітає всіх мам зі святом і зазначає, що роль матері в будь-якому випадку — це поєднання всіх професій і видів діяльності в одній особі! Бути мамою разом з СТБ — це бути найкращим тренером для своєї дитини.