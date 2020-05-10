Кілька років тому Олена Курилова вперше стала бабусею! Хлопчик народився 6 серпня, якраз до 50-річного ювілею екстрасенса! Вона як ніхто знає, в чому справжня радість материнства. Спеціально до Дня матері Олена Курилова дала ексклюзивне інтерв’ю для читачів сайту STB.UA. Читайте інтерв’ю про материнство Олени Курилової просто зараз!

Що для вас материнство? Що змінилося у вашому житті з появою дитини?

Материнство — це диво Господнє. Якщо людині дається життя — це є дійство, благословення та воля Господа. Особисто для мене, материнство — це сенс життя. Я маю дорослу доньку, але ніколи не забуду перший крик своєї дитини, її очі, не забуду період чекання на неї… Я так довго її чекала і розмовляла з нею. Поки не стала мамою, я не розуміла, що таке — коли нас двоє. Це відчуття неможливо передати словами!

Чому бути мамою — це круто?

Для мене материнство — це продовження мого життя та життя всієї моєї родини. Це моя кров і моє кровне. На світі немає нічого важливішого, ніж бути гідною мамою для своєї дитини. Я сказала дуже мало, але й дуже багато, зрозумійте кожне слово!

З огляду на вашу професійну діяльність, чи були моменти, коли ваші надприродні здібності врятували вашу дочку? Розкажіть про це, будь ласка!

Від самого народження донечки я відчувала, що її в мене хочуть відібрати. Одного разу ми гуляли з нею містом, і до нас підійшла якась бабця, схопила мене за руку й сказала: «Тримай свою дитину отак міцно за руку, як зараз, до дев’яти років. Ти ж розумієш, що я маю на увазі?». Так страх викрадення найдорожчої людини в моєму житті посилився. Я вчила доньку ніколи навіть не розмовляти з незнайомцями. І от одного разу, восени, коли дочка була в дитячому садочку і гралася з іншими дітьми на дворі, до них підійшов незнайомець і почав кликати з собою. Моя дочка погукала виховательку, і чоловік утік. Я впевнена, що то була справжня небезпека, яку я відчувала так давно і зуміла перемогти завдяки своєму дару.

Чи хотіли б ви, щоб ваша дочка мала екстрасенсорні здібності? Чому?

Хотіла б я цього чи ні, але моя дитина має спадок — мій дар. Вона має дар яснобачення. Як звичайна людина, вона може користуватися ним у буденному житті. Іти моїм шляхом чи ні — це буде її особисте рішення. Вона має вищу юридичну освіту, заміжня, подарувала мені онука. У цьому й полягає магія материнства та жіночої долі — продовжувати свій рід. Бажаю всім матерям Божого благословення, щасливої жіночої долі та здоров’я їхнім діточкам!

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