Гороскоп на 10 травня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 10 травня від екстрасенсів СТБ!

Овен

Висока ймовірність скасування запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Бажано бути уважним з фінансами.

Телець

Для Тельців настав сприятливий час для налагодження відносин різного характеру, спілкування та обміну ідеями. Можна влаштувати романтичну вечерю, пограти в ігри вдома або помалювати.

Близнюки

Високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи буде мати хороші наслідки, а тому віддавайте перевагу нехай і не наймилішому для серця, але все ж найлогічнішому рішенню.

Рак

Ризиковані угоди і авантюрні пропозиції — це те, чого сьогодні варто уникати з подвійним завзяттям. Залиште на потім обдумування важливих рішень, які можуть вплинути на ситуацію в вашому житті в найближчі роки.

Лев

У працьовитих Левів сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам доведеться задіяти всю вашу спритність, щоб упоратися із запланованим і отримати бажаний результат. Удача супроводжуватиме тих, хто не задовольняється досягнутим і прагне розвиватися.

Діва

Дівам сьогодні може випасти можливість вибрати собі союзників у справах на найближчі місяці — ретельно зважуйте все і постарайтеся не ухвалювати імпульсивних рішень.

Терези

Терези сьогодні можуть спіймати удачу за хвіст. Успіх відчуватиметься всюди: і в фінансових питаннях, і в романтичних справах. Загалом день сприятливий як для професійної діяльності, так і для розваг. У другій половині дня на вас чекає приємна розмова.

Скорпіон

Скорпіонам варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо поринайте в стосунки з головою — результат прийде неодмінно! Те ж саме стосується роботи і творчості.

Стрілець

Хоч би як вас лякали конкуренти — доводьте розпочату справу до кінця. Ви ж вклали в неї вже стільки сил! Давати іншим марнувати свої старання не варто. Екстрасенси вам рекомендують звернути увагу на здоров’я.

Козеріг

День сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості і творчого підходу. І головне — не звертайте уваги на дрібні невдачі або суперечки — з часом побачите, якими незначними вони були.

Водолій

Водоліям сьогодні важливо залишатися зібраними і зосередженими. Постарайтеся не розмінюватися на дрібниці. Це допоможе вам не проґавити доленосний момент, який може істотно вплинути на ваше майбутнє.

Риби

Сьогодні зірки рекомендують вам зібратися і подумати про майбутнє. Не зациклюйтеся на своїх невдачах. Подумайте, як це можна перетворити на переваги.

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