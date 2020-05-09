Неймовірна співачка і турботлива мама Джамала як ніхто інший знає, наскільки важко поєднувати материнство і кар’єру. За два роки від народження Еміра-Рахмана народна артистка України випустила багато пісень, кліпів, а пізніше отримала головну музичну премію — YUNA-2019 — у номінації «Найкраща виконавиця». Про материнство, труднощі карантинної вагітності та зміни в раціоні Джамала ексклюзивно поділилася з stb.ua!

Нещодавно виповнилося два роки відтоді, як ви стали мамою. Які найтрепетніші моменти з досвіду материнства ви можете згадати?

Про найтрепетніші моменти можна написати цілу книгу! Трепетні моменти для мене починаються із самісінького народження! З миті, коли з’являється твоя дитина, з першої колискової… До речі, з колисковою є окрема історія. Коли народився Емір-Рахман, я написала власну колискову. Мені пощастило не просто записати її, але й разом з великим брендом дитячих товарів зробити нічник-ягня окремо для дівчаток та хлопчиків, яке “співає” цю колискову моїм голосом. Декілька таких ягняток я подарувала своїм друзям; вони кажуть, їхнім дітям дуже подобається!

А ще не менш трепетний момент — це перше слово «мама»! Мій син розмовляє кримськотатарською, у нього це перша мова. Йому подобається казати слово «ана» (в перекладі з кримськотатарської – «мама». — Прим. ред.) багато разів! І він, якщо я не реагую, казатиме це «ана» дуже часто! Тому для мене в материнстві трепетними є всі моменти! І всі ці моменти – дуже важливі! Просто неможливо щось одне виокремити! (Усміхається. — Прим. ред.).

Ваш син уже потроху наспівує з вами пісні. Він уже підказує вам, яка ваша музика йому подобається, а яка – ні?

Хтось пише, що у мого сина вже є музичний хист… Так, він проявляє цікавість до музики, звичайно, тому що він перебуває у музиці 24/7! Але я не буду нічого перебільшувати, бо поки що дуже рано говорити про такі речі. Моя мама побачила в мене якийсь хист в інтонуванні, коли мені було три роки. Тому я хочу поки почекати з якимись висновками і побачити, чи є в нього голос взагалі. Знаєте, він надихає мене працювати ще більше! Працювати над тим, щоб йому подобалися мої пісні! Чому саме так стоїть питання? Тому що він дуже цікаво реагує на музику, і йому не вся музика подобається! Він одразу скаже, якщо щось не подобається! Він каже: «Не то!». Чесно, отак і каже! (Усміхається. — Прим. ред.) І це «не то» для мене, справді, таке цікаве… Ну бо чому ця пісня «то», а ця – не «то»? І як він сортує цю музику? За емоціями, за ритмом, за звуком?.. Адже якщо казати про сенс, то це точно зараз не для нього. Він відчуває емоціями! І мені подобається, коли люди слухають мою музику емоціями! Знаєте, коли хочеться просто злетіти! Хочеться танцювати, хочеться плакати! (Усміхається. — Прим. ред.). Такі емоції повинні бути після кожної пісні!

А як відреагував ваш син Емір-Рахман на новину про те, що в нього зовсім скоро буде братик або сестричка? Ви йому якось це пояснювали?

Поки що ні, бо йому тільки 2 роки, і він просто зацікавлено дивиться на мій живіт. Ми кажемо, що в нього буде друг, там є маля, і просто готуємо його до цієї зустрічі. А так, він ще ніяк не реагує, аби можна було зрозуміти його реакцію.

Чим саме відрізняється ваша перша вагітність від другої? Чи змінилися звички? Вподобання у їжі?

Зараз мені особливо сильно подобаються авокадо та редис! Це просто найкращі продукти моєї другої вагітності! (Усміхається. — Прим. ред.).

У чому для вас полягають труднощі на карантині? І як це — чекати на немовля у такий складний період?

Труднощі з карантином полягають у тому, що це справді обмежує свободу. І моральну, і фізичну, і так важко мені з цим змиритися! Особисто я від цього дуже страждаю, бо я люблю вільно пересуватися містом, бути активною, ходити по магазинах, працювати у студії, займатися своєю справою… Ну, з останнім більш-менш я все владнала, бо влаштувала вдома міністудію: займаюся і написанням пісень, і співаю, і навіть виходить бути дещо потрібною для суспільства. На карантині мені вдається влаштовувати різні благодійні проєкти та активності. Тому основні труднощі в тому, що треба пристосуватися до ситуації якомога швидше! Бути вагітною вдома – це абсолютно новий експірієнс для мене! І я можу сказати, що бути вдома, постійно лежати і нікуди не виходити, це – найважчі моменти!

А який період вагітності для вас найскладніший?

Перший триместр для мене непростий через токсикоз… Але це швидко минає! Після нього настає період щастя… А останній місяць мені здається чимось схожим на перші. Ти знов не можеш бути активною, швидко втомлюєшся, просто тому що в тебе – величезний живіт (сміється. — Прим. ред.). От і все! Я можу сказати, що для мене вагітність – не якісь там жахіття! Я багато читала, що для деяких жінок це справді жахливий період! Але для мене це завжди щастя!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ранкова 🌿☀️ ⠀ #quarantineindenim Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 12 Апр 2020 в 10:37 PDT

Зовсім незабаром — День матері! Що для вас означає бути мамою?

Для мене бути мамою – це бути всім! Ну, насправді, ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Ну, якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти – Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина в світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама!

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