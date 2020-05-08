Минулої суботи шефи дізналися умови нового завдання. У 11 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали»-2 почнеться справжнісінька «золота лихоманка». За кожну правильно приготовану стрву кулінар отримує 1 «браво». Але хто вирішить піти по шляху написання кляуз? І чого варто чекати від 11 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2?

Детальніше дивіться в 11 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Яка з тактик принесе перемогу: зосереджене приготування страв чи написання кляуз?

Кого з професіоналів погубить жадібність?

Битва чорних змусить учасників серйозно понервувати.

Хто з шефів назавжди покине кухню проєкту?

Не пропустіть 11 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 9 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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