Знайомство Холостяка Макса Михайлюка з батьками Віки

Знайомство з батьками триває. Головний герой приїхав до Полтави, звідки родом Вікторія. За планом була екскурсія, танці і вечеря з близькими. Однак не все вдалося реалізувати, як хотілося. Детальніше про зустріч з учасницею та її близькими, а також троянду до Церемонії — дізнайтеся в матеріалі.

При зустрічі Макс попросив Віку провести екскурсію своїм рідним містом — Полтавою. Чоловікові було цікаво дізнатися більше про музеї та місцеві визначні пам’ятки.

«Усі знають, що в Полтаві найсмачніші галушки», — зазначила Віка. Але зізналася, що надто глибоко в історію свого міста “не занурилася”.

Макс переконався, що дівчина не дуже добре знає Полтаву. Тому відразу запросив її до студії танців. Холостяк вибрав стиль кізомба, що означає “гаряче і пристрасно”.

«Танцюючи з Вікою, взагалі складно на чомусь зосередитися, адже всю увагу займає вона», — зізнався Макс.

Потім пара вирушила на знайомство з батьками дівчини. Близькі приготували Холостякові галушки із запитаннями всередині. Але й тут щось пішло не за планом Вікторії.

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«На деякі запитання мені було складно відповісти одразу. Але поки я думав, Віка вміло знаходила відповіді», — зазначив Макс.

Та незабаром виявилося, що дівчина ще в 11 класі проходила цей тест на логіку, в чому зізналася мама Світлана.

Після особистого спілкування з Максом батько дівчини приніс троянду і запропонував Холостякові зробити вибір просто під час знайомства. Проте головний герой вирішив вручити її мамі Світлані, аргументуючи це неготовністю обирати завчасно.

«Віка може здатися дуже наївною людиною, але вона не приховує своїх почуттів. І це приємно», — підсумував Макс.

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