Знайомство Холостяка Макса Михайлюка з батьками Христини

У 10 випуску Холостяк Макс Михайлюк знайомиться з батьками учасниць. До зустрічі з близькими Христини чоловік вирішив провести час у звичній для дівчини обстановці — серед дітей. А після вирушити на вечерю. Чи все минуло ідеально? Невже мама дівчини знову засипала Холостяка запитаннями? І на якій ноті закінчилася зустріч — читайте в матеріалі.

Побачення з Христиною почалося в дитячому містечку професій. Холостяк запам’ятав той факт, що вона дуже любить дітей. Пару зустрів невеликий гурт малюків, які з радістю погодилися зайнятися рукоділлям.

«Божевільною нянею я точно не хотіла бути. Тому не забувала про наше побачення і намагалася зайвий раз погладити по плечу Макса або усміхнутися», — розповідає Христина.

Холостяк тим часом активно взявся до роботи з дітьми. Він дізнався, що таке в їхньому розумінні кохання, хто кому подобається, і навчав, як правильно проявляти знаки уваги.

Незабаром настав час познайомитися з батьками. Макс був радий бачити маму Ірину та її чоловіка, який Христині доводиться вітчимом. Однак цього разу жінка вирішила влаштувати перевірку головному героєві. Отримавши картки, пара повинна була вибрати елементи, які найбільше підходять одне одному.

«Макс дуже багато знає про Христину. Все зауважує і нічого не випускає з пам’яті. А ось Христина багато чого не знає, забуває. І завдяки цим картинкам вони більше відкрилися одне одному», — прокоментувала Ірина.

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Мама Христини продовжила розпитування. І після досить веселого вечора поцікавилася, як у Макса з почуттям гумору.

Вітчим Христини прокоментував участь дівчини в проєкті неоднозначно: «Чим чорт не жартує». Однак загальне враження від зустрічі залишилося позитивним.

Після вечері Христина і Макс усамітнилися. Учасниця зізналася, що досі зла на нього через Церемонію троянд, що здивувало головного героя.

«Це здалося дивним, бо ти весь день поводилася інакше. Тобто вмієш це тримати в собі. Ти іноді в усьому зі мною погоджуєшся, і часом це скидається на непотрібні лестощі. Давай домовимося, що ти відразу казатимеш те, що думаєш», — попросив Макс.

Та Христина вирішила відкласти цю розмову на потім і пересіла до чоловіка поближче. Однак сам Макс зазначив, що йому є над чим замислитися, а дівчина застосувала лише жіночу хитрість.

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