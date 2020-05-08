Знайомство Холостяка Макса Михайлюка з батьками Даші

10 сезон наближається до фіналу. Холостяк знайомиться з батьками учасниць. Після особистого спілкування з мамами Макс докладніше дізнався, про яке ідеальне побачення мріють їхні дочки. І тому взявся реалізовувати побажання. Як чоловік зустрів Дашу в Кривому Розі? Що спільного знайшлося у батька дівчини і головного героя? І чим Макса здивував дім Дашиної сім’ї?

Макс прислухався до порад Дашиної мами, тому чекав на дівчину біля білого позашляховика. Чоловік взявся навчати її кермувати. Та якою несподіванкою для неї стало те, що машина була її батьків, а ідею Холостякові подала її мама.

«Для мене було здивуванням, звідки вони взагалі знайомі. Сильно розпитувати не стала. Але і переживала, і зраділа. Я дуже хотіла навчити кермувати», — прокоментувала Даша.

Макс підійшов до навчання дуже креативно. «Припустимо, ти кудись зібралася. Підходиш до авто, і перше, що потрібно зробити, — це переконатися, що авто твоє», — віджартовувався Холостяк.

Урок кермування пройшов легко і невимушено. Дівчина зазначила, що з інструктором їй особливо пощастило. Під час заняття на майданчику з’явився батько учасниці. А сама Даша представила Холостяка як свого нареченого.

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Потім усі вирушили в будинок сім’ї. Дорогою чоловіки відразу зав’язали бесіду: «Таке відчуття, що зустрілися двоє давніх друзів. Маршрут пролетів непомітно», — прокоментував Дашин батько.

За столом обговорили і традиції, і історію знайомства батьків, і навіть разом приготували м’ясо. Батько Даші зазначив, що не втручатиметься у взаємини пари, адже це особиста справа двох. Тому головний герой багато розповів про себе. А ось брати-близнюки запросили Макса на турнік. За кожне підтягування хлопців Холостяк робив комплімент Даші.

Знайомство з батьками дівчини справило на Холостяка приємне враження. Чоловік переконався в тому, що цінності учасниці збігаються з його ж баченням ідеального сімейного життя.

«Я не хотів іти від них. Мені дуже сподобалася родина Даші. Їхня аура, позитив, який вони несуть, — це дуже важливо», — підсумував Макс.

Сама Даша зізналася, що за підсумком цього дня може впевнено заявити: вона закохана!

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