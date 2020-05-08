Учасниця проєкту «Холостяк»-10 Даша про схуднення, гімнастику і губи (фото до і після)

Красуня-учасниця романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 Даша не завжди могла похвалитися підтягнутою спортивною фігурою і пухкими губами. Дівчина показала свої підліткові фото, на яких упізнати ефектну холостячку зовсім непросто! Як учасниця домоглася ідеальних параметрів і що її до цього стимулювало, читайте в матеріалі.

Точка неповернення

«Як зараз пам’ятаю цей момент… Будучи першокурсницею, приїхала додому на новорічні свята, підходжу до дзеркала, а там стоїть зовсім інша Даша: більша на 10 кілограмів. Я розуміла, що потрібно приймати і любити себе такою, яка є. Але я-то знала, що можу бути абсолютно інакшою — стрункою і підтягнутою, з гарними формами і натяком на прес, із запалими щоками і виразними вилицями. А на мене з дзеркала дивився якийсь ведмедик (усміхається). Навіть батьки мене підколювали і називали “наше слоненя”», — згадує Даша.

Раніше у стрункої гімнастки не було проблем із зайвою вагою завдяки регулярним виснажливим тренуванням і постійному зважуванню.

«В інтернаті нас зважували щодня, і якщо ми гладшали хоча б на 200 грамів, уранці на нас чекала скакалка», — розповідає дівчина.

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Побачивши зміни в своєму тілі і 67 кг на терезах, Даша зрозуміла: потрібно брати себе в руки і повертати колишню спортивну форму.

«Звичайно, мені хотілося відразу скинути всі зайві кілограми, але я розуміла, що для повернення до гарної форми мені знадобиться мінімум 3—4 місяці. Пам’ятаю, що востаннє наїлася в новорічну ніч (сміється) — заспокоїла себе тим, що все життя обмежувалася в їжі і тому можу собі дозволити погладшати на 10 кг», — ділиться холостячка. — І десь 9 січня я почала свій марафон. А до літа вже була, як персик (усміхається)».

Боротьба із зайвою вагою

«Скинути зайве, як не дивно, виявилося досить-таки просто. Я відразу відмовилася від усього солодкого, борошняного, смаженого. Загалом, про смажену картопельку, яку я могла собі дозволити в будь-який час, довелося забути. Скинувши кілька кілограмів, я почала активно займатися спортом. Це, до речі, помилка, бо після довгої перерви все потрібно робити поступово, — акцентує дівчина. — Найскладніший етап — коли залишається скинути буквально кілька кілограмів до твого бажаного результату. Цей час був болісним. Вага просто стояла і не зрушувала з мертвої точки. І тут уже спрацьовує сила характеру. Ще буквально 3 тижні правильного харчування — і вага пішла. Загалом, за 3 місяці я схудла на 8 кг. І це той випадок, коли результат незаперечний (усміхається)».

Збільшення губ

Згодом у зовнішності Даші змінилася не тільки вага — дівчина вирішила збільшити собі губи.

«Незважаючи на всі коментарі, часом навіть досить агресивні, мені подобаються мої губи. Це факт. Мені давно хотілося, щоб вони були пухкими, але оскільки я вчилася в театральному університеті, експериментувати із зовнішністю нам було заборонено. Я, чесно, чекала випускного зокрема й для того, щоб зробити собі губи і… дочекалася. Буквально за тиждень після випуску мене вже було не впізнати. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося! Потім мені захотілося зробити губи трішки повнішими. Ну, і полетіла душа в рай (сміється). Після випуску “Холостяка” в Таїланді мої знайомі почали називати мене моєю ж цитатою — “любителька повних губ”. Хай там хто що каже, я однозначно задоволена цим експериментом. Думаю, всі “любительки” мене зрозуміють», — каже Даша.

Уже в п’ятницю головний герой романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 Макс познайомиться з батьками чотирьох учасниць, у тому числі і з сім’єю Даші. Як мине зустріч і з ким попрощається Холостяк — дивіться цієї п’ятниці о 19:00 на СТБ!

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