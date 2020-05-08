Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 11 і 12 випуски від 09.05.2020

08.05.2020

Завтра, 9 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 11 і 12 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як разом уживаються два секс-символи: Ольга Сумська і Віталій Борисюк, а також які ритуали зірки здійснюють у житті та перед виходом на сцену. Детальніше читайте в матеріалі.

нппз

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 9: Нікіта Добринін розповів, чи буде укладати шлюбний контракт

В 11 і 12 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Які таємні ритуали проводять зірки в житті та перед виходом на сцену?
  • Марія Івакова розповість про те, які труднощі їй довелося подолати на шляху до слави.
  • Чи є в зірок шкідливі звички? Дізнайтеся про всі слабкості селебріті!
  • День матері: за що зірки вдячні своїм мамам.
  • Як уживаються разом два секс-символи: Ольга Сумська і Віталій Борисюк?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 11 і 12 випуски від 09.05.2020

Неймовірна правда про зірок 11 випуск: як уживаються два секс-символи: Ольга Сумська і Віталій Борисюк, а також які ритуали зірки проводять в житті і перед виходом на сцену.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить