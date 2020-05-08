«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 11 і 12 випуски від 09.05.2020
08.05.2020
Завтра, 9 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 11 і 12 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як разом уживаються два секс-символи: Ольга Сумська і Віталій Борисюк, а також які ритуали зірки здійснюють у житті та перед виходом на сцену. Детальніше читайте в матеріалі.
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В 11 і 12 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:
- Які таємні ритуали проводять зірки в житті та перед виходом на сцену?
- Марія Івакова розповість про те, які труднощі їй довелося подолати на шляху до слави.
- Чи є в зірок шкідливі звички? Дізнайтеся про всі слабкості селебріті!
- День матері: за що зірки вдячні своїм мамам.
- Як уживаються разом два секс-символи: Ольга Сумська і Віталій Борисюк?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 11 і 12 випуски від 09.05.2020
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