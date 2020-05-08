Завтра, 9 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 11 і 12 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як разом уживаються два секс-символи: Ольга Сумська і Віталій Борисюк, а також які ритуали зірки здійснюють у житті та перед виходом на сцену. Детальніше читайте в матеріалі.

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В 11 і 12 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Які таємні ритуали проводять зірки в житті та перед виходом на сцену?

Марія Івакова розповість про те, які труднощі їй довелося подолати на шляху до слави.

Чи є в зірок шкідливі звички? Дізнайтеся про всі слабкості селебріті!

День матері: за що зірки вдячні своїм мамам.

Як уживаються разом два секс-символи: Ольга Сумська і Віталій Борисюк?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 11 і 12 випуски від 09.05.2020 Неймовірна правда про зірок 11 випуск: як уживаються два секс-символи: Ольга Сумська і Віталій Борисюк, а також які ритуали зірки проводять в житті і перед виходом на сцену.

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