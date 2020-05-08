Власницям довгого волосся часто важко вибрати стрижку на свою шевелюру. Як правило, не дуже досвідчений майстер без ваших вказівок може зробити з довгого запаморочливого волосся жорсткий боб або небажане каре. Які стрижки в 2020 році будуть найактуальнішими? Добірка головних тенденцій року допоможе вирішити, на які модні стрижки на довге волосся 2020 звернути увагу, щоб бути в тренді.

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Стрижка шегі

У 2020 році в моду повертається гарна жіноча стрижка шегі. Це ретро-стрижка з 70-х і 80-х, яка була дуже популярною, а тепер теж пануватиме у 2020 році. Але шегі в 2020 виглядає трохи інакше, ніж те, що було у 80-х. Зараз вона ще більш багатошарова і текстурна. При цьому стрижка шегі 2020 року – як і раніше, легка, кудлата та буває у двох варіантах – шегі на коротке волосся і стрижка шегі на довге волосся. Цікаво, що стрижка шегі підходить для майже будь-якої форми обличчя.

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Стрижка Рейчел

Дженніфер Еністон, крім крутої акторської гри, подарувала світові ще одну любов – культову жіночу стрижку Рейчел! У 2020 році ця стрижка на довге волосся шокує багатьох. Адже в трендах 2020 року – важкі шари, пасма і мінімальна укладка. Цікаво, що стрижку Рейчел створив стиліст Еністон. В один прекрасний день він хотів поекспериментувати із зачіскою актриси, і замість ножиць використовував звичайну бритву. Так і вийшов незабутній ефект рваних пасом!

Маленькі чубчики

Милий чубчик, який виглядає дуже по-дитячому і навіть по-французьки, – це справжній прорив 2020 року! Цей чубчик може бути коротким або довгим – все залежить від вашої форми обличчя. Такий чубчик додає образу шарму і невимушеності.

Довгий чубчик

Чубчик на весь лоб – модна тенденція в 2020 році. При цьому вкрай важливо, щоб перукар зміг підібрати таку форму довгого чубчика, яка буде ідеально і гармонійно підходити до вашого обличчя й образу в цілому.

Чубчик-шторка

Якщо вас влаштовує довгий чубчик, але дратує волосся на очах – можете не переживати. В цьому році в моду увійшов крутий чубчик-шторка із 70-х. Чубчик-шторка – вдале рішення для власниць великого чола. Також значною перевагою чубчика-шторки є те, що йому не потрібен тривалий догляд, він дуже швидко укладається вирівнювачем. Такий чубчик досить легко перевести в загальну довжину волосся і таким чином взагалі позбутися чубчика.

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