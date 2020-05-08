Гороскоп на 9 травня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе має статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 9 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Перед вами відкриються нові можливості — не бійтеся скористатися ними і рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи і завдання даватимуться легко.

Телець

Полегшено зможете видихнути після неприємної і серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте в цей день і про розваги та амурні справи – ви на це заслужили! Тільки не виходьте часто на вулицю. Ви ж самі знаєте, чим це може скінчитися!

Близнюки

Сміливо беріться за реалізацію задуманого на сьогодні — удача на вашому боці. Звичайно, не забувайте про невелику обережність, уважнісь і не надто серйозне ставлення до всього.

Рак

У цей день життя може затягнути Раків у потужний вир — багато справ, планів, роботи, незважаючи на вихідний. Умикайте найвищі потужності і беріться до роботи. Якщо не лінуватиметесь, вкладені зусилля повернуться сторицею, і вже незабаром ви будете насолоджуватися прекрасним результатом.

Лев

Будьте обережні з грошима, особливо коли вирушаєте в магазин. Імовірні необдумані витрати можуть вас засмутити.

Діва

Завдяки новій кооперації ви зможете вирішити чималу кількість давніх проблем. Зараз вам варто плекати щире почуття колективізму і вірити у спільну справу, інакше успіх втече.

Терези

Зараз сприятливий час для купівлі дрібних речей тривалого користування. Підходьте до вибору з розумом, щоб через кілька тижнів не бігти в ремонт або магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якісніше.

Скорпіон

Сьогодні легко відбуватиметься обговорення сімейних справ і нових ідей, на що, ймовірно, доведеться витратити чимало часу. Підтримку варто шукати насамперед серед рідних.

Стрілець

Стрільцям увечері варто максимально відключитися від щоденних обов’язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш завантажених справами представників знака.

Козеріг

День буде вдалим для прийняття непростих рішень. Радитися можна з Овнами і Тельцями, але лише якщо бачите, що їхні слова підкріплені діями. Зірки обіцяють вам несподіваний прибуток!

Водолій

Водоліям треба більше часу присвятити родині або друзям. Імовірно, доведеться задіяти всі відомі вам почуття, щоб стати справді хорошим помічником у не найлегшу хвилину.

Риби

Сьогодні Риби будуть щасливими, енергійними і дуже цікавими. Ви просто горітимете бажанням долучитися до кожної зустрічі та справи! Нічого не мине без Рибу цей день.

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